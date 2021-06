Emiten orden de captura contra Remmy Valenzuela por agresión a su primo y su novia

SINALOA, MÉXICO.- Tras las denuncias de violencia en contra del cantante Remmy Valenzuela, las autoridades de Sinaloa, México, emitieron una orden de captura en contra del también compositor, según informó la cadena Univisión.



Todo comenzó cuando su primo, identificado únicamente como Carlos Armando y su novia Katy Aracely, denunciaron haber sido objeto de ataques físicos, verbales y hasta intento de homicidio por parte del cantante.



Carlos, relató que trabajaba y vivía en el rancho de su primo Remigio Valenzuela (como en realidad se llama el cantante) pero que decidió tomarse el día libre el pasado domingo y permaneció descansando junto a su novia, hasta que llegó el artista enfurecido.

VEA: "Le tengo muchas ganas a Honduras": Luisito Comunica planea visitar suelo catracho



"Escuché los pitidos en el portón, efectivamente iba a entrar Remigio, me empezó a regañar, estaba irritable o enojado. Me puse a hacer labores, regar las matas, darle de comer a los perros... cosas así para evitar y que me viera haciendo algo. Se dirigió a mi cuarto y fue cuando escuché el grito de mi novia", relató el afectado.



Según su versión, el cantante arrastró a su novia Katy Aracely, la tomó del cabello y le pegó lanzándola contra el barandal, con la mano y contra las paredes. "Yo me le fui encima para poder separarlos, me decía que me quitara, que no sabía a dónde se había metido y que ahora iba yo (a ser agredido)... prácticamente estaba matando a mi novia", relató.

ADEMÁS: Diego Boneta reacciona a reclamos de Michelle Salas por serie de Luis Miguel



No conforme con los golpes, el primo de Remmy dice que este lo amarró con una extensión eléctrica y a su novia la ató con cables e intentó ahorcarla tras revisar sus pertenencias.



Carlos afirma que mientras Remmy atacaba a su novia él logró comunicarse con su madre y su hermana para pedirles ayuda y fue así como lograron escapar vivos del ataque. Él dice estar convencido de que su primo no estaba drogado ni alcoholizado.

Otros hechos

El cantante sinaloense se ha visto envuelto en varios escándalos, uno de ellos ocurrió el 24 de septiembre de 2012, cuando un exmiembro de las Fuerzas del Ejército fue detenido con armas de grueso calibre cuando se dirigía a la comunidad de Bacurato. En su declaración, explicó a las autoridades que se iba a reunir con el artista, a quien señaló como un operador de la banda delictiva "Los Mazatlecos". Ese mismo día también se reportó la detención de un presunto distribuidor de droga que dijo que la misma era de su primo Remmy Valenzuela.



Mientras que el 17 de octubre, Valenzuela resultó lesionado en un tiroteo ocurrido en un hotel de Santa María del Oro, Nayarit, donde amenizaba una fiesta.

VEA TAMBIÉN: Kanye West e Irina Shayk en romántico paseo tras separación de Kim Kardashian