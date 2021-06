"Les pido su oración": cantante Maynor MC enfrenta delicado problema de salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cantante hondureño Maynor MC preocupó a sus seguidores luego de realizar una publicación en la que asegura estar muy mal de salud.



El artista de 29 años compartió una historia en su cuenta de Instagram el domingo en donde aparece acostado sobre una camilla de hospital, conectado a un suero y portando una mascarilla.

VEA: Cantante hondureño Rude Boy denuncia que fue víctima de brujería



De inmediato, sus miles de seguidores comenzaron a preguntar qué le había ocurrido y hasta temieron que se encontrara luchando contra el covid-19, pero él aclaró que no se trata de la enfermedad viral, sin embargo, no descartó que su situación es delicada.



"Familia, les pido oración por mi persona, los que me conocen saben que no soy de hacer esto. Estoy mal de salud, gracias a Dios no es covid, pero muy probablemente me toque operación, así que les pido oración, por favor", escribió el exintegrante de Bullaka Family.

ADEMÁS: "No fui nombrada, pero estuve en Miss Universo y eso nadie me lo quita": Cecilia Rossell

Esta fue la fotografía compartida por el reguetonero en su cuenta @maynormc.





Aunque el intérprete de "Te ves buena" no dio más detalles sobre la enfermedad que lo llevó a requerir intervención médica, recibió el apoyo de sus fans, que le han dejado muestras de apoyo y cariño.