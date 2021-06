Tom Holland cumple 25 años y sus fans llenan las redes de felicitaciones  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-"¡Feliz cumpleaños Tom!", "Hoy está de cumpleaños el amor de mi vida", son algunos de los mensajes que se pueden leer en todas las redes sociales felicitando al actor Tom Holland, que este 1 de junio llega a sus 25 años.



Thomas Stanley Holland, de origen británico, es el actor que da vida a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, papel que le ha robado el corazón a millones de jóvenes.

Pero sus seguidoras no solo usaron las redes sociales para felicitarlo, también hicieron el enérgico reclamo para que finalmente dieran a conocer el tráiler de la nueva película de Spider-Man.



Sus compañeros también aprovecharon el día para mandarle sus mejores deseos al joven que se ha ganado el corazón de los fanáticos de Marvel.

Carrera

Tom siempre ha tenido amor por las artes, desde pequeño inició sus estudios de ballet y a los 12 años ya era todo un profesional de la danza, esta habilidad lo llevó a interpretar la pelicula "Billie Eliot", donde recibió muy buenas críticas.



Luego, en 2012, participó en la adaptación que retrata lo sucedido con la familia Álvarez-Belón en 2004 mientras estaba en Tailandia y hubo un tsunami, "Lo Imposible".

En 2015 se confirmó oficialmente que había sido elegido para ser Spider-Man, formando parte de parte de "Capitán América: Civil War", "Spider-Man: Homecoming", "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame" y "Spider-Man Far From Home".



La tercera cinta del superhéroe ya está filmada y se espera que llegue a los cines el 17 de diciembre de este año.



También destacó en roles como en "The Lost City of Z" (2016), "Onward" (2020), "The Devil All the Time" (2020), "Cherry" (2021) y próximamente llegará como Nathan Drake en el film basado en el videojuego "Uncharted".