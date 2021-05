¿Madre e hija? Ana Gabriel sería la mamá biológica de Andrea Meza, según periodista

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de una celebración y miles de felicitaciones a la Miss Universo 2021, una serie de escándalos han salido a la luz para 'empañar' la coronación de la reina de belleza mexicana, Andrea Meza.

En esta ocasión los rumores surgieron de la mano de Shanik Berman, quien es una periodista reconocida por su participación en el programa 'Hoy'.

LEA: Billy Porter será el hada madrina de Cenicienta y causa revuelo

Lo que ha dicho Berman provocó asombro y conmoción en el ámbito del espectáculo, puesto que aseguró que Meza sería la hija dada en adopción por la cantante Ana Gabriel.

De acuerdo con la periodista, la intérprete de 'Simplemente amigos' habría criado a "la hija se su pareja como si fuera suya, pero que dejó de lado a quien realmente lleva su sangre".

Pese a que la artista no ha confirmado estas declaraciones, el parecido físico despertó la curiosidad en los seguidores quienes se preguntan si son o no madre e hija.

+Andrea Meza tras su triunfo en Miss Universo 2021: "la belleza radica en nuestro espíritu"

¿Y sus padres?

Cabe recordar que en entrevista con 'Venga la alegría', Meza contó que su madre no pudo asistir al concurso porque días antes había sido diagnosticada con un tumor.

"El día que supe que no iba a venir era el día que ella se suponía que llegaba aquí a Florida, entonces mi papá, Santiago Meza, puso en el grupo de la familia: ‘En camino’, y yo dije: ‘Ok, despegando todos juntos’, y en otro grupo de WhatsApp me di cuenta de que mamá se había quedado en casa y yo dije: ‘¿Qué está pasando?’. No me quisieron decir por qué no querían distraerme”, recordó la reina de belleza.





Sin embargo, no es la primera vez que Meza se encuentra en el ojo de los medios, pues el pasado 20 de mayo se filtró una fotografía donde aparece vestida de novia y en compañía de lo que parece ser 'su esposo'.

Como era de esperarse, los internautas comenzaron a criticarla ya que uno de los requisitos para participar en el certamen de belleza es que no esté casada, separada o en proceso de separación. Por su parte, la modelo solo dejó saber que se trataba de una sesión fotográfica.

DE INTERÉS: "No gané el concurso, pero me gané el cariño de los hondureños": Cecilia Rossell