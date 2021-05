Cadena NBC no transmitirá Globos de Oro de 2022

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- En medio de la creciente presión sobre la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por parte de estudios, estrellas y grandes sectores de la industria cinematográfica, NBC dijo el lunes que no transmitirá los Globos de Oro en 2022.

La decisión pone en duda la viabilidad de uno de los programas de premios más antiguos y vistos de Hollywood.

En un comunicado, la cadena dijo que cree que la asociación de prensa (HFPA, por sus siglas en inglés), que enfrenta posibles boicots de Netflix, Warner Bros. y muchos actores, está comprometida a reformarse.



“Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere de tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien”, dijo la cadena. “Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro de 2022. Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de estar en condiciones de transmitir el espectáculo en enero de 2023”.



La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, por años objeto de burla incluso de los conductores de sus propios premios, ha sido criticada tras un artículo de investigación publicado en febrero por el diario Los Angeles Times que relataba el historial cuestionable de la organización en materia de diversidad, incluyendo la actual ausencia de periodistas negros entre sus 87 miembros votantes.

Cambio total

La asociación de prensa se ha comprometido a reformar a fondo su organización y, la semana pasada, aprobó un plan para diversificar su membresía, entre otros cambios. Pero eso no ha impedido que varios estudios de producción amenacen con retirarse de los Globos.



La semana pasada, Netflix y Amazon Studios dijeron que cortarían los lazos con asociación si ésta no promulgaba rápidamente reformas más drásticas.



“No creemos que estas nuevas políticas propuestas, particularmente en torno al tamaño y la velocidad del crecimiento de la membresía, aborden los desafíos sistémicos de diversidad e inclusión de la HFPA, o la falta de estándares claros sobre cómo deben operar sus miembros”, escribió el codirector ejecutivo de Netflix Ted Sarandos en una carta al grupo.



En una carta enviada el domingo y compartida con la prensa el lunes, WarnerMedia dijo que dejará de realizar proyecciones y otros eventos para la HFPA hasta que haga cambios más sustanciales.

“Durante demasiado tiempo, se han realizado demandas de beneficios, favores especiales y solicitudes poco profesionales a nuestros equipos y a otros en la industria”, dijeron los ejecutivos de WarnerMedia en su misiva. “Lamentamos que, como industria, nos hayamos quejado, pero toleramos en gran medida este comportamiento hasta ahora”.

Protestas

Las protestas contra la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood han cobrado fuerza las últimas seis semanas. La industria cinematográfica, donde la desigualdad racial y de género no trató de corregirse durante mucho tiempo, se ha vuelto intolerante con las formas del grupo, compuesto en su mayoría por periodistas poco conocidos que lucran considerablemente con la transmisión anual.



Hollywood ha abandonado cada vez más a la HFPA. Un grupo de 100 empresas publicitarias de entretenimiento también ha dicho que instarán a sus clientes a omitir las funciones de la HFPA.

Mark Ruffalo, galardonado este año con un Globo de Oro, dijo que “ya no puede sentirse orgulloso o feliz de haber recibido este premio”. Scarlett Johansson dijo que las conferencias de prensa de la HFPA para ella “significaban enfrentar preguntas y comentarios sexistas de ciertos miembros de la HFPA que lindaban con el acoso sexual”.



El lunes, Deadline Hollywood informó que Tom Cruise devolvió sus tres Globos a la sede de la HFPA. (Un publicista de Cruise no respondió de inmediato a una solicitud de declaraciones).



La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood no hizo comentarios sobre el anuncio de NBC, pero los miembros de la junta directiva presentaron su esquema de reformas, que llevarán a tener una membresía y una junta directiva renovadas para principios de agosto, así como numerosos cambios de políticas más.

“Sin importar la fecha en la que será transmitida la próxima entrega de los Globos de Oro, implementar cambios transformadores tan rápidamente, y tan cuidadosamente, como sea posible sigue siendo la mayor prioridad de nuestra organización”, dijo el grupo en un comunicado. “Invitamos a nuestros socios en la industria a la mesa para trabajar con nosotros en la reforma sistémica que ha demorado bastante, tanto dentro de nuestra organización como dentro de la industria en general”.

Nuevos integrantes

La semana pasada, la asociación de prensa ratificó sus planes para agregar al menos 20 nuevos miembros este año “con un enfoque específico en reclutar miembros negros” y con el objetivo de aumentar la membresía en un 50% durante los próximos 18 meses.



Para algunos, ese cronograma no es lo suficientemente agresivo. En los próximos meses, varias películas que podrían competir por premios se estrenarán en festivales de cine y otros lugares. Tina Tchen, presidenta y directora ejecutiva de Time’s Up, calificó las promesas de la HFPA como “lugares comunes para decorar escaparates”.

“Estas medidas aseguran que la membresía actual de la HFPA seguirá siendo mayoría y que los próximos Globos de Oro se decidirán con los mismos problemas fundamentales que han existido durante años”, dijo Tchen.



Los Globos, producidos por dick clark productions, han sufrido una caída en sus ratings los últimos años, pero aún se encuentran entre los programas de premios más vistos, generalmente en tercer lugar después de los Oscar y los Grammy.

La 78va edición de los Globos de Oro, celebrada el 28 de febrero, atrajo 6,9 millones de espectadores, 63% menos respecto a la de 2020, que fue vista por 18,4 millones.



