Pilo Tejeda graba Sopa de Caracol en versión anticovid junto al padre Valverde de Costa Rica  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unos 771 kilómetros separan a Honduras de Costa Rica, sin embargo esa distancia se acortó con una llamada del cantante hondureño Pilo Tejeda al padre costarricense Sergio Valverde, que se hizo viral hace unas semanas por cantar Sopa de Caracol versión anticovid.



El motivo de la llamada de Tejeda al tico era para que grabarán juntos el tema anticovid. El padre Valverde sorprendido y alegre aceptó la invitación: un par de horas después la canción ya estaba lista, pero esta vez el autor original de Sopa de Caracol la interpretaba.



“Sin la mascarilla, hay covid pa ti, covid pa mi”, dice el escrito improvisado que Valverde repitió varias veces un domingo en la parroquia de Cristo Rey, al sur de San José, Costa Rica.



En una entrevista a una agencia de prensa, Valverde asegura que no tiene escrita la canción en ninguna parte, pues se trató de una idea improvisada y no esperaba tener tanto alcance.



Pero al hacerse viral y para ayudar a contrarrestar la pandemia del coronavirus en el mundo, Pilo Tejeda se prestó junto a su talento para que con el padre Valverde grabarán la canción de manera oficial.



El estilo catracho y el característico "Weeepa" de Tejeda no podían faltar en el tema.



"¿Saben quién llegó? ¡Weeeepa! Sin la mascarilla hay covid pa ti, hay covid pa mí", dice ahora el tema musical de Pilo Tejeda y Valverde que lo usan para que las personas cumplan con el uso de mascarillas y el resto de las medidas de bioseguridad ante la mortal pandemia del coronavirus.



