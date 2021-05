Sentimientos y fantasías a óleo y pincel

Melissa López

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nunca en mi vida he pasado más de una semana sin tocar un lápiz o un pincel”. Frases como esta denotan la entrega y la pasión que puede emanar de alguien que realmente ama lo que hace; en este caso en particular, que nació para ser artista.



“Desde que tengo memoria me ha gustado el arte, pero pensar en dedicarme a esto fue después de que cumplí 15 años, que lo empecé a ver como una forma de sentirme mejor en la soledad que sentía”, cuenta Erwin Josafat Armijo, quien prefiere que lo llamen Josi.



A diferencia de muchos de sus colegas, Bellas Artes nunca ha sido su casa, pero tampoco hace suyo todo el mérito de lo que ha logrado. “No estudié allí porque no me dieron la oportunidad, pero no me considero autodidacta tampoco. No creo en los autodidactas. Yo llevé algunos cursos en el CAC-UNAH, convivo con otros pintores y he estudiado por mi cuenta sobre historia del arte, iconografía e iconología, teoría del color, composición, etc.”, describe.



Temáticas

Pero como todo artista, Josi tiene su sello. “En la mayoría de mis obras me gusta dibujar la figura entera y representar un sentimiento en los personajes. Rostros pinto más para encargos, digamos, pero lo mío es la figuración, tanto de formas humanas, animales o cosas en concreto”.



El surrealismo es algo en lo que no piensa de manera consciente, pero confiesa que sale de él en varias de sus pinturas, debido a que quiere contar historias y a veces representar temas abstractos. “Yo me considero un pintor figurativo decadentista con afición a la fantasía oscura”, detalla.





A sus 27 años, este capitalino ha logrado proyectar su vida en el arte.





Y, específicamente, este joven pintor comparte que ha habido tres temáticas que ha notado destacan de entre sus creaciones: “Los sentimientos que experimentamos los humanos, como miedo, soledad, tristeza, y demás; la fantasía como una serie de ilustraciones de magos o pinturas que parecen de cuentos para niños; y la fantasía oscura que ha representado demonios de la cultura religiosa”, especifica.



A lo largo de su camino ha experimentado con la mayoría de materiales: óleo, acrílico, acuarelas, carboncillo, lápices, tinta, etc. Pero asegura que las pinturas que suele vender y exponer siempre han sido en óleo; y si son dibujos en tinta, con la técnica crosshatching. En estos últimos días también ha pensado en hacer una serie de acuarelas, aunque por ahora es solo una idea.



Sus obras han sido exhibidas en cafeterías, bares de Tegucigalpa y otros puntos del país, también en el Centro Cultural Sampedrano y en Bienales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por ejemplo. “Claro que planeo exponer más seguido, es más, antes de la pandemia ya estaba planificando algunas muestras por aquí y otra en Costa Rica, pero pues por lo mismo no se dio”, lamenta.

Pandemia

Y hablando del confinamiento, Josi reconoce que ha vivido un tiempo duro. “Yo me dedico al arte al 100%, vivo de esto y las ventas han bajado. Aparte que sin poder exponer, básicamente he estado pintando solo encargos para mantenerme. También soy una persona algo depresiva y la soledad me ha estado haciendo mucho daño, pero sé que esto me está sirviendo para darme inspiración”, reflexiona.



La falta de difusión masiva ha sido una limitante constante en su intento por lucrar mejor a través de sus obras. “Para mí, que le he entregado mi vida a la pintura, económicamente vivir del arte en Honduras ha sido difícil, pero me las arreglo y me gusta pensar que progreso poco a poco. Por ahora tengo varias piezas en mente y ya estoy comenzando una serie nueva que espero exponer cuando se pueda”, rescata.



Las adversidades a las que este joven artista se ha enfrentado en su proceso no han frenado sus deseos de seguir creciendo. “Yo planeo vivir del arte, siento que puedo llegar a hacer grandes cosas. Nunca pienso dejar de pintar, no importa lo difícil que sea. Tengo muchas ganas de plasmar mis ideas y formas de ver la vida. Quizá algún día puedan servir de inspiración para otras personas”, concluye.