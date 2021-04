Javier Ordóñez y la inquietud del color

TEGUCIGALPA.- Desde 2009 que egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), Javier Ordóñez comenzó a dejar su huella de color.



Su primer trabajo ha estado a la vista del público, en el muro de la Villa Olímpica de Tegucigalpa, donde el artista hizo un recorrido por las disciplinas deportivas de los Juegos Olímpicos.



Ese sería el punto de partida de su trabajo como muralista, que a lo largo de once años ha venido desarrollando no solo en Honduras, sino también en otras naciones como México, Guatemala y El Salvador.



Ordóñez también realiza pintura de caballete, lo que alterna con el muralismo, y que ha mostrado en exposiciones individuales y colectivas nacionales e internacionales.



Inquietudes

Cada artista desarrolla en el lienzo su propia visión del mundo, y en el caso del artista que hoy protagoniza esta página, sus inquietudes plásticas derivan de los reflejos de su alma, que materializa a través de la figura humana o el arte animalista; su punto de partida: su entorno o su imaginación.



Ordóñez comentó que en su obra representa sus diferentes estados de ánimo, “sensaciones, sentimientos, dudas y frustraciones, en un estilo figurativo expresionista con colores vibrantes los cuales me permiten darles fuerza y fluidez. Asimismo, en las inquietudes sociales busco documentar de algún modo la situación actual del ser humano mostrando a través de mis obras lo esencial del valor: amarse a sí mismos sin importar la religión, el físico, la edad ni la condición social”.



Pese a la paralización de prácticamente toda la actividad artística en Honduras, el pintor se ha mantenido activo, y señaló que este período de confinamiento por la pandemia del coronavirus “lo he asimilado de una manera ni buena ni mala, regular. A pesar de que las galerías están cerradas he podido exponer mis obras de una manera virtual en varios países, también he hecho trabajo de muralismo”.



El próximo 30 de abril, Ordóñez viajará a México para formar parte de un encuentro de muralistas.



También desarrollará un proyecto con la empresa Ar7seven para vender, exponer, promover y catalogar su obra en galerías y museos de Estados Unidos (Miami, Atlanta, Chicago, Nueva York), Madrid y París. Además, tiene contemplados otros proyectos de muralismo en Colombia y Ecuador.