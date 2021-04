Fallece a los 91 años Luis Aurelio, padre de Carlos Vives

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Luis Aurelio Vives, médico otorrinolaringólogo y padre del astro del vallenato Carlos Vives, falleció en Santa Marta, Colombia, a los 91 años.



El doctor Vives murió el lunes a las 9 de la mañana tras una larga enfermedad, y tanto Vives como el resto de su familia se encontraban a su lado, dijo la publicista del cantante, Mayna Nevarez, a The Associated Press. No especificó la enfermedad que padecía, pero dijo que Vives era muy apegado a su papá.



Desde el presidente de Colombia Iván Duque hasta artistas como Juanes, Alejandro Sanz y Ricky Martin, decenas de personalidades expresaron sus condolencias en redes sociales.

“Le expresamos nuestra solidaridad a Carlos Vives y a toda su familia por el fallecimiento de su padre, el Dr. Luis Aurelio Vives, un médico que siempre estuvo al servicio de los samarios. Los acompañamos en oración”, tuiteó el mandatario colombiano.



“Mi más sentido pésame para @carlosvives y toda su familia en este momento difícil. Mandando todo mi amor”, tuiteó Juanes.



“Que papá Dios lo tenga en su gloria”, escribió Sanz en Instagram en respuesta a una publicación de Vives, mientras que Martin le envió “fuerza”.

Emotivos recuerdos

En la emotiva publicación, Vives honró la memoria de su progenitor con un video collage de fotos familiares y su canción “Los buenos tiempos” como fondo.



“Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela Elena para los pesebres vivos", escribió en su post. "Tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el ‘Nene Chu’. Y hoy lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez”.



“Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo... Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado”, agregó. “Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad. Y que siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida”.





Al doctor Vives le sobreviven su esposa Mercedes Carrillo, cuatro hijos — Carlos, Guillermo, Luis Francisco y Juan Enrique — y varios nietos.



Según Nevarez, la familia organiza una misa para el jueves.