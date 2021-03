Mache Alvarado es la primera eliminada de "Mira quién baila" de Univisión

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-María José Alvarado, mejor conocida como Mache, fue la primera eliminada de la competencia de Univisión, "Mira quién baila".



La hermana de Lipstickfables fue invitada a participar en esta competencia de baile para recaudar fondos para una fundación, pero la catracha no logró pasar a la tercera semana.



Los jueces Dayanara Torres, Casper Smart y Paty Manterola, aseguraron que el desempeño de Mache no fue mejor que el de sus compañeros Tony Dandrades, Lindsay Casinelli, chef Yisus, Víctor González, Roberto Hernández, Aleyda Ortiz y "La Bronca".

La eliminación de la hondureña de la competencia generó mucha polémica en las redes sociales, donde los seguidores de Mache aseguraron que su salida es injusta.



“No es justo. María José sí bailaba bien, hubiera sacado a Tony que no puede bailar”, "¡Qué horror! No me gusta cómo están calificando los jueces. No merecía irse”, “Injusto que te sacaran. No sé qué ven los jueces. No me gusta cómo están evaluando”, se puede leer en los comentarios del post donde anuncian su salida.

Mache agradece el apoyo

Un día después de su salida de la competencia, Mache posteó un video donde agradece a acada una de las personas que le han escrito para mostrar su apoyo y aprecio.



"Porque los ganadores nunca se rinden, infinitas gracias por sus comentarios, los estoy leyendo todos!!! Si logré llegar a sus casas y causar todos esos sentimientos en uds, es lo que de verdad me hace feliz y más orgullosa que cualquier otra cosa", dice la hondureña en su clip.



Aquí te compartimos su en vivo: