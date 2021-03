¿Qué fue de Emiliano, el hijo de Pepe Aguilar acusado de tráfico de personas?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- José Emiliano, el hijo del cantante Pepe Aguilar, desapareció de redes sociales tras el escándalo por tráfico de personas en el que se vio envuelto en el año 2017.

Mientras sus hermanos Ángela y Leonardo Aguilar cuentan con una sólida carrera musical, el primogénito de Pepe Aguilar es invisible en las redes sociales tres años después de ser acusado de tráfico de personas.

LEA: Así es Aneliz, la guapa hija de Pepe Aguilar que no todos conocen

Acusación

José Emiliano Aguilar fue detenido en el cruce fronterizo de San Isidro, entre Tijuana y San Diego, California, por el tráfico de cuatro personas indocumentadas de origen chino, quienes viajaban junto a Emiliano en la cajuela de su automóvil.

El hijo de Pepe Aguilar estuvo en arresto durante cinco meses y tuvo que pagar una fianza de 15 mil dólares para estar en libertad condicional y lo remitieron a una clínica por su adicción a las drogas.

Los dos hombres y dos mujeres habían acordado pagarle a Emiliano entre 3 mil y 60 mil dólares si lograba meterlos a Estados Unidos.

ADEMÁS: Asesinan a jefe de escoltas de Pepe Aguilar en Zacatecas

Esperanza

Tras el escándalo, Pepe Aguilar siempre estuvo al lado de su hijo y después de que el juez dictara el veredicto final, el cantante reveló a la prensa su felicidad porque su hijo no fuera a la cárcel.

“También hay una responsabilidad enorme de ayudarle lo más que se pueda. Nosotros lo vamos a apoyar en la medida de lo posible y él ya está retomando su vida”, dijo el cantante.

José Emiliano casi no aparece en las redes sociales, aunque su padre compartió una foto a inicios de este 2021 en compañía de todos sus hijos en Zacatecas, incluido el joven de casi 30 años. Medios locales afirman que Emiliano regresó a México y retomó sus estudios.

Aunque a Pepe Aguilar no le gusta recordar lo sucedido, en una entrevista con el mexicano Yordi Rosado afirmó que el arresto de su hijo fue dificil:

“Fue uno de los momentos más complicados que he vivido… no tanto por el rollo mediático porque a fin de cuentas yo no hice nada y tampoco estuvo en mis manos detener lo que hizo… Me preocupé por él, por su vida, por su futuro, no lo podía creer… en mi vida yo no había tenido experiencias fuera de la ley, ¿me explico?”, contó Pepe.

TAMBIÉN: Pepe Aguilar defiende a su hijo tras su arresto por trafico de indocumentados