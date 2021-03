La "Barbie policía" hondureña renunció a la institución

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Viviana Alvarado, más conocida como la "Barbie policía" hondureña, confirmó que se retiró de la institución policial.



"Gracias a Dios hoy finalicé mi misión con Honduras de servir y proteger, gracias Dios porque salí con vida y salí sin ningún problema, porque cuando las oportunidades llegan es bueno aprovecharlas", escribió la "Barbie" policía en un post que publicó en su cuenta de Instagram.

Agradeció a la institución "por lo bueno y lo malo, Policía Nacional gracias por formarme el carácter, gracias porque eres una institución noble. Logré muchas cosas debido a la oportunidad que me diste de pertenecer a ti. A mi familia por el apoyo a mi hija por siempre ser mi motivación y a mis compañeros que siempre me brindaron su cariño".



La joven agente no especificó sus motivos para dejar la Policía, tampoco comentó qué hará ahora que dejó el ente de seguridad.



Cabe recordar que Alvarado se viralizó en las redes luego de postear algunos videos en los que todos los hondureños aseguraron que se trataba de la policía más bella de Honduras.

