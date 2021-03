Abogados de Johnny Depp buscan apelar fallo de "marido golpeador"  

LONDRES, INGLATERRA.-Los abogados de Johnny Depp dijeron a un Tribunal de Apelaciones británico el jueves que la exesposa del actor, Amber Heard, no donó los 7 millones de dólares que recibió en su acuerdo de divorcio a beneficencia como había afirmado, parte de los argumentos con los que buscan anular un fallo de que el actor la agredió durante su matrimonio.



El astro de Hollywood busca apelar la decisión de la Corte Suprema del pasado noviembre, cuando perdió su demanda por difamación contra el diario The Sun por etiquetarlo de “marido golpeador” en un artículo. Depp perdió el caso tras un juicio de tres semanas en julio.



El juez del Tribunal Supremo Andrew Nicol dictaminó que los abogados de la editora de The Sun, News Group Newspapers, demostraron durante el juicio que las denuncias contra Depp, hechas en un artículo en abril de 2018, eran “substancialmente veraces”.



El juez falló que Depp, de 57 años, agredió a Heard, de 34, una docena de veces y que la llevó a temer por su vida en tres ocasiones.



El jueves, los abogados de Depp argumentaron que el actor no tuvo un juicio justo. Ni Depp ni Heard estuvieron presentes en la audiencia.



El abogado Andrew Caldecott dijo en declaraciones escritas que los alegatos de Heard de que donó los 7 millones de su divorcio en su totalidad a dos organizaciones era una “mentira calculada y manipuladora” que le dio un “impulso considerable a su credibilidad como persona” e “inclinó la balanza en contra del señor Depp desde un principio”.



La pareja se divorció en 2016. Caldecott alegó que una de las supuestas organizaciones a las que Heard donó dinero, el Hospital de Niños de Los Ángeles, le escribió al asesor financiero de Depp en 2019 para decir que Heard no había hecho ningún pago.

También argumentó que Nicol, el juez del Tribunal Supremo, rechazó injustamente evidencia desfavorable para Heard durante el juicio del año pasado. Dijo que el juez debió darle mayor importancia a grabaciones en las que Heard parecía admitir que atacó a Depp cuando dijo “no puedo prometerte que no volveré a tornarme física”.



Su “promesa sobre su comportamiento futuro sugiere que no fue necesariamente una excepción”, dijo el abogado.



Los abogados de la editora de The Sun rechazaron los argumentos al decir que Heard no mintió sobre los donativos porque se comprometió a pagar las sumas en el plazo de un tiempo. Había hecho “un número de pagos ya en cumplimiento de esas promesas”, dijo Adam Wolanski en representación de News Group Newspapers.



Wolanski agregó que “aun si el juez tuviera evidencia fresca y decidiera que la señora Heard es una cazafortunas”, eso no significa que no haya sido agredida.



Dos jueces en la Corte de Apelaciones dijeron que no tomarán una decisión sobre la apelación de inmediato, pero que lo harán pronto.



Durante el juicio del año pasado, el juez y el público oyeron declaraciones escabrosas de Depp y Heard en las que ambos se acusaron mutuamente de abuso.



Nicol aceptó la versión de Heard de que temió por su vida en varias ocasiones, incluyendo durante lo que la actriz describió como una “situación de rehenes de tres días” en Australia en marzo de 2015 mientras Depp filmaba una película de “Pirates of the Caribbean” (“Piratas del Caribe”).



El juez halló que 12 de las 14 instancias de violencia doméstica citadas habían ocurrido y dijo que eso bastaba para fallar contra Depp en su demanda por difamación contra el diario.



Depp reconoció tener problemas de drogas, pero acusó a Heard de inventar acusaciones de abuso e insistió en que él no era una persona violenta, “mucho menos con las mujeres”.



Sus abogados sostuvieron que las alegaciones causaron “daños serios” a la reputación del actor y “mucha angustia y vergüenza”.

