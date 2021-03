Itati Cantoral revela que fue víctima de acoso sexual en una telenovela

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Cada vez son más las artistas que rompen el silencio y revelan que en la industria en la que se desenvuelven están expuestas al abuso y acoso sexual, del cual a veces son víctima.



Esta vez, fue Itati Cantoral quien habló sobre una difícil experiencia que tuvo que vivir mientras grababa una telenovela. Durante una entrevista con "El Escorpión Dorado", Itati dijo que un actor abusó de su poder para intentar tener relaciones sexuales con ella.



Todo comenzó cuando el youtuber le consultó si había tenido problemas con alguien y ella contestó: "Claro que sí, con un cabrón, sobre todo con los machines. Un cabrón que quería abusar de mí”.

"En esta ocasión esta persona me dijo lo que tenía que hacer y si no lo hacía, me sacaba de la telenovela y que me tenía que desnudar con él y meterme en la alberca con él", contó.



Ante las amenazas, Cantoral asegura que tuvo que recurrir a otras personas para que la asesoraran sobre lo que debía hacer para que el hombre no la sacara del proyecto si ella no accedía a sus chantajes y fue así como continuó con su papel.

Estaba sola

Una de las primeras preguntas que surgen cuando una persona revela haber sido víctima de acoso o violencia años atrás es "¿por qué lo cuentas hasta ahora?" y en el caso de la reconocida actriz, afirma que fue porque antes no existían esas redes de apoyo que se han ido fomando con el internet y las redes sociales.



"Para hablar de algo tan serio como eso lo debí hacer en el momento y en el momento no había Me Too!", lamentó.

