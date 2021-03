Laura Zapata insulta y pide el despido del periodista Gustavo Adolfo Infante

Esta no es la primera vez que la actriz y el periodista protagonizan una discrepancia. Fotos: Cortesía

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La denuncia hecha por la actriz Laura Zapata sobre los abusos que presuntamente sufrió su abuela, Eva Mange, en el hogar de ancianos donde la cuidaban ha generado todo tipo de polémicas.



La más reciente fue protagonizada por el abogado que lleva el caso contra la casa de retiro y el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante.



El jurista, de nombre Carlos Cuenca, se encontraba brindando una entrevista sobre los avances de la demanda cuando comenzó una dicusión contra Infante, por lo que Laura Zapata reaccionó molesta y arremetió contra el presentador del programa "De primera mano".

"Lo vulgar y lo corriente lo suda. Su nivel es el chisme, la bajeza y la vulgaridad. Cuando hay que elevar el intelecto ahí se siente acorralado. El gusano es gusano. Mi abogado es un señorón, doctor en derecho y maestro de la Universidad. Se pone a los mequetrefes en su lugar en cinco minutos. No me interesa ni verlo", escribió en su cuenta de Twitter.



Pero la actriz no se conformó con eso y procedió a crear una petición a través de la plataforma Change, con el fin de colectar firmas virtuales para lograr el despido de Gustavo Adolfo Infante de Televisa.

Zapata compartió en enlace y escribió un mensaje que muchos consideran más ofensivo que el anterior, pues hacía alusión a su apariencia física: "Despido inmediato de Gustavo Adolfo Infante de los programas de TV. Firma esta petición para que al Gusano Amorfo Infame, patas de molcajete, lo saquen a patadas por misógino, patán, feo y sin cuello".



La petición ya cuenta con más de 4,000 firmas y sigue creciendo con el paso de los minutos. La casa televisora aún no se ha pronunciado sobre el escándalo.