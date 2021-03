BTS está sin palabras tras primera nominación al Grammy  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Varados en casa durante la pandemia, los miembros de BTS crearon “Dynamite” y lanzaron la canción como un regalo para animar a sus fans durante su aislamiento. Ahora el regalo les ha sido retribuido con su primera nominación al Grammy.



“Mucha gente estaba triste y deprimida por la situación del COVID y fue como nuestra sugerencia para animarlos”, dijo Jin esta semana en una entrevista con The Associated Press.



“Se suponía que íbamos a hacer toda una gira por estadios de todo el mundo. No había planes de lanzar un sencillo como ‘Dynamite’”, explicó RM. “‘Dynamite' nos dio un gran éxito en Corea, claro, una nominación al Grammy, una actuación, así que la vida es muy interesante”.



“Dynamite” se convirtió en el primer éxito de BTS que encabezó la lista Hot 100 de Billboard cuando salió el año pasado. Tras años acumulando éxitos en el Top 40 y abarrotando grandes recintos y estadios, la banda de siete integrantes compite por el premio a la mejor interpretación pop de un dúo o grupo y también actuará en la ceremonia del domingo.



BTS es el primer artista o grupo de K-pop que compiten en los Grammy.



“Es muy difícil expresarlo con palabras”, dijo Jimin sobre la nominación. “Incluso ahora seguimos sin creer que fuimos nominados, y que podremos presentarnos en los Grammy. Así que estamos agradecidos, estamos honrados”.

LEA: BTS: Los integrantes del grupo de KPop y el significado de sus nombres



El explosivo éxito de BTS competirá con otro No. 1, “Rain on Me” de Lady Gaga y Ariana Grande, y otros éxitos en el Top 10 como “exile” de Taylor Swift y Bon Iver, “Intentions” de Justin Bieber y Quavo, así como el power trío de J Balvin, Bad Bunny y Dua Lipa “Un Dia (One Day)”, que llegó a la cima de la lista Hot Latin Songs de Billboard.



“Siempre escucho ‘Rain on Me’. Es genial escucharla en la caminadora. Fue un éxito, fue fuego el año pasado”, dijo RM. “Y claro, ‘Intentions’, ‘Exile’ fue una locura. Y J Balvin y Dua Lipa”.



“Estamos nerviosos y de hecho, francamente, no esperamos tanto (ganar) porque no queremos decepcionarnos pues Lady Gaga, Taylor, Bieber, todos esos grandes nombres (están nominados). Así que estamos medio confundidos. Es como una montaña rusa que va y viene, sube y baja”.



En cuanto a su presentación en los Grammy, será la segunda en esta importante premiación tras haber acompañado a Lil Nas X cuando éste interpretó “Old Town Road” el año pasado. También llega tras la transmisión reciente de “MTV Unplugged Presents: BTS”, que mostró a BTS haciendo un cover de la popular balada rock de Coldplay “Fix You”.



En un tuit en coreano, Coldplay dijo que la interpretación de BTS fue “hermosa”.



“Coldplay vino a Corea hace unos tres años para un gran concierto y yo y J-Hope fuimos y vimos ‘Fix You’ y fue muy emotivo”, recordó RM. “Ojalá podamos trabajar con ellos, o quizá simplemente conocernos y tomar juntos un té o café, lo que sea. Amamos a Coldplay”.

ADEMÁS: BTS: Quiénes son sus integrantes, secretos y curiosidades que desconocías



IFPI, la organización que representa a la industria discográfica mundial, dijo la semana pasada que BTS fue el artista con mayores ventas de 2020.



La banda trabaja actualmente en nueva música, como grupo y como solistas. Dijeron que la nominación al Grammy genera algo de presión para las próximas canciones que produzcan, pero no dejarán que el éxito se les suba a la cabeza.



“Tratamos de mantener los pies en la tierra y hacer lo que hacemos”, dijo RM.