El emotivo mensaje de Shawn Mendes a Camila Cabello por su cumpleaños

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante juvenil Camila Cabello alcanzó este miércoles 24 años de vida. Sus miles de seguidores alrededor del mundo le dejaron cientos de mensajes de felicitaciones, pero uno de los más emotivos fue el de su novio, Sawn Mendes.

El canadiense compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le ve junto a la joven cubana y escribió un corto, pero romántico mensaje dirigido a quien fue su compañera en la canción "Señorita".

"Feliz cumpleaños a la persona más amable, valiente y hermosa que he conocido. Te amo más cada día, mi vida", fueron las palabras del también modelo, las cuales acompañó con la figura de un corazón.

En menos de tres horas la publicación ya sumaba más de tres millones de reacciones y se llenó de felicitaciones hacia la cantante.

La pareja se conoció en 2014 y en 2015 hicieron su primer tema, "I know what you did last summer" (Sé lo que hiciste el verano pasado) y tres años más tarde grabaron "Señorita", canción con la que llegaron a los primeros lugares en las listas de reproducción.

Para 2019, luego de varias especulaciones de los medios de comunicación, terminaron por confirmar su romance, el cual se mantiene vivo hasta la fecha.