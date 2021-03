Laura Flores defiende a Pepillo Origel, criticado por vacunarse en EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La polémica inició cuando se confirmó que Juan José Pepillo Origel viajó a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus, acción que le valió cientos de críticas.



Pepillo publicó en sus redes sociales el instante en que fue inoculado en EEUU y donde a su vez lamentó que en México no le brindaron "esa seguridad".

A raíz de ese post a Pepillo le llovieron las críticas, pero la actriz Laura Flores salió a defenderlo.



“Qué bueno, tiene que haber vacunas para todos... ¿De dónde sacan? ¿Por qué no va a tener el derecho? ¿Saben cuántos mexicanos se han ido a poner la vacuna a Estados Unidos? ¡Muchísimos!”, expresó la actriz ante las cámaras del programa "Sale el sol".



“Me encuentro a gente en el avión que viene platicando ‘me fui a vacunar, me fui a vacunar’, dejen en paz al señor Origel, no me puedo meter en camisa de 11 varas, pero yo pienso que el señor Origel hizo lo que están haciendo muchísimos mexicanos”, dijo.

México tiene un plan de vacunación que según los cibernautas "Pepillo" no respetó.

¿Quién es Laura Flores?

Es una actriz, cantante y conductora de televisión mexicana que nació el 23 de agosto de 1963. Actuó en telenovelas como "El nombre del amor", "En otra piel" y "El alma no tiene color".