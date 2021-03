"The Crown" coronada en los Globos de Oro con cuatro trofeos

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La serie de Netflix "The Crown" se coronó reina de la 78ª edición de los Globos de Oro en las categorías de televisión, con cuatro trofeos, entre ellos mejor serie dramática, para su cuarta temporada.



Después de haber estado muy centrada en la reina Isabel II durante las tres primeras temporadas, "The Crown" dio un paso al costado durante esta nueva entrega, para interesarse por la pareja formada por el príncipe Carlos y Lady Diana, aunque la reina continuó presente.



Los jóvenes actores británicos poco conocidos Emma Corrin (Diana) y Josh O'Connor (Carlos) recibieron el Globo de Oro a la mejor actriz y al mejor actor en una serie dramática.



La estadounidense Gillian Anderson fue en tanto galardonada mejor actriz de reparto por su interpretación de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, otro personaje clave en la cuarta temporada, que cubre la duración de su mandato, entre 1979 y 1990.

Esta nueva temporada, la penúltima de la serie, ha suscitado polémica en Reino Unido, con varios observadores que la critican por haberse tomado demasiadas libertades con la realidad histórica.



Muchos cronistas reales han señalado que el creador de "The Crown", Peter Morgan, presentó una imagen maniquea de Carlos y Diana, en la que el príncipe de Gales aparece como un egoísta infiel y Diana como una frágil joven esposa, descuidada y humillada.



Al recibir su premio, Corrin agradeció a Diana, quien murió en un accidente de tráfico en 1997 en París.



"Me ha enseñado la compasión y la empatía más allá de lo que podría haber imaginado", dijo. "En nombre de todos los que la recuerdan con cariño y pasión, gracias".



"The Crown" ganó en todas las categorías en las que estaba nominada, habiendo recibido una doble nominación a la mejor actriz en una serie dramática (Olivia Colman, como la reina Isabel II, también fue nominada) y a la mejor actriz de reparto (para Helena Bonham Carter, por su encarnación de la princesa Margarita).

La serie ya había cosechado dos Globos de Oro en su primera temporada, incluida la de la mejor serie dramática, y otro en la tercera.



Netflix fue el gran ganador de la noche en los rubros de televisión, además de "The Crown", con dos premios para "Gambito de dama": mejor miniserie o película para televisión y mejor actriz en esa categoría para Anya Taylor-Joy.



Amazon, HBO y Apple TV+ compartieron los restos, con un Globo de Oro cada uno por "Small Axe", "La innegable verdad" y "Ted Lasso".



La canadiense "Schitt's Creek", que recientemente terminó su sexta temporada, ganó el premio a la mejor serie de comedia y a la mejor actriz en esa categoría para Catherine O'Hara.

