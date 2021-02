Millie Bobby Brown celebra sus 17 años con una gran fortuna millonaria

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz Millie Bobby Brown cumple 17 años de edad este viernes 19 de febrero en un momento en el que es muy aclamada por su trabajo actoral, desempeñándose como una de las más experimentadas en toda la industria.

Por esta misma razón, para sorpresa de muchos, Millie Bobby Brown a su corta edad es una de las jóvenes más acaudaladas en todo Hollywood.

De hecho su madurez y la forma en que se muestra en la vida pública ha generado diversas reacciones, pero lo que es un hecho es que la chica nacida en Marbella, España, ha logrado amasar una gran fortuna que invierte en proyectos artesanales y también dándose ciertos lujos.

Una fortuna bien invertida

El patrimonio de la actriz de Stranger Things y Enola Holmes Mysteries asciende a unos 10 millones de dólares, los cuales ha podido conseguir gracias a su gran trabajo como actriz, además de los ingresos que ha recibido por ser modelo o embajadora de bancos y marcas de tenis, además de sus trabajos con compañías como By Appointment de Calvin Klein o el contrato firmado con IMG Models.

Para darle mejor uso a sus ganancias, la joven actriz invirtió parte de ellas en su propia marca de maquillaje vegano, Florence by Mills, la cual tiene una fama de contar con precios accesibles para la clientela, que está pensada para un mercado joven.

Este proyecto nació con la necesidad de la propia Millie por encontrar productos de buena calidad y que fueran acorde con sus ideologías, razón por la cual decidió llamarle Florence by Mills a su negocio en honor a su bisabuela.

Dicha marca está avalada con certificación PETA como vegana y libre de crueldad animal.

Stranger Thing y Enola Holmes Mysteries

A sus cortos 17 años Millie ha demostrado que no le va mal con sus proyectos, pues cabe recordar que ganaba 30 mil dólares por cada episodio filmado en las dos primeras temporadas de Stranger Things y ya para la tercera entrega Fox Business le otorgó 350 mil por cada uno, haciendo una suma total de 2.8 millones de dólares por los ocho capítulos.

En 2019 hizo su debut en el cine con “Godzilla: King of the Monsters”, en donde recibió un cheque de un millón de dólares y ahora está a la espera de su aparición en la secuela, "Godzilla vs Kong".

A sus ganancias también se le pueden sumar sus trabajos en The Thing About Jellyfish y la adaptación cinematográfica de Enola Holmes Mysteries, trabajo por el cual se estima que recibió 6.1 millones de dólares.

Vida de lujos

Con dicha fortuna Millie tiene la posibilidad de darse mucho lujos, en donde destaca la compra de un Mercedes-Benz V-Class Marco Polo por 70 mil dólares y un mini Cooper por 27 mil.

Asimismo se le puede ver saliendo a menudo a noches de estreno, entregas de premios y otros eventos sociales en su Cadillac Escalade, el cual tiene un precio aproximado de 100 mil dólares.

De igual manera gusta de invertir en bienes raíces y reparte su tiempo entre permanecer en su casa de Londres y la otra en Atlanta, la cual está valorada en un millón de dólares.