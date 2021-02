Nicky Jam rompe su compromiso con la modelo Cydney Moreau

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El reguetonero Nicky Jam confirmó que terminó su relación y compromiso con la modelo Cydney Moreau después de más de dos años de relación.



Fue a través de una entrevista que el intérprete del "El Perdedor" confirmó que volvió a la soltería luego de cancelar sus planes de boda a un año de haberle propuesto matrimonio a la estadounidense.



"La situación de la pandemia y la cuarentena y todo eso afectó un poco a la situación y, de verdad, simplemente no funcionó. No me gusta hablar de otra persona cuando no está ahí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja, pero quedamos en buena tónica. Quedamos con respeto y simplemente no funcionó", confesó el cantante.



El famoso aseguró que su relación y ruptura es otra más de las que se vio afectada por el distanciamiento o bien por pasar juntos más tiempo de lo habitual.

Nicky aseguró que no planeaba dar explicaciones sobre lo que pasó pero al ser una artista "parece que es una catástrofe, es un problema".



Además, dijo que lo que también los llevó a tomar caminos separados fueron detalles pequeños como la cultura y hasta el idioma.



También, el reguetonero aclaró que no hay posibilidades de una reconciliación. "Cuando yo me voy, no vuelvo, no sé si me entiendes. Cuando yo termino algo, es porque ya no hay nada".



Aclaró que mantiene una amistad con Cydney y que ella es una "tremenda persona y muchacha".