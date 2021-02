Muere la cantante Mary Wilson, exintegrante del grupo The Supremes

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- Mary Wilson, una de las cofundadoras del grupo estadounidense The Supremes, murió a los 76 años, informaron medios locales este martes.



La cantante creó el grupo cuando tenía 15 años mientras residía en viviendas sociales de Detroit, según el semanario Variety.



Siguió con The Supremes hasta años después de la salida de su vocalista principal, Diana Ross, y entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.



"Mary Wilson era muy especial para mí. Era una pionera, una diva y se le echará mucho de menos", dijo Berry Gordy, fundador de la discográfica Motown, que fue responsable de muchos de los éxitos de la banda femenina.



Falleció en su casa de Las Vegas el 8 de febrero, indicó su publicista, Jay Schwartz, a ET News.



Hace apenas dos días Wilson publicó un video en la plataforma YouTube para celebrar el mes de la historia negra, en el que anunció: "noticias emocionantes sobre The Supremes, Florence Ballard y materiales inéditos".



Las circunstancias de su muerte no se han comunicado, dijo su publicista.



Nacida el 12 de marzo de 1944 en Greenville, en Misisipi, Wilson fue criada por unos tíos antes de mudarse a Detroit con su madre cuando tenía 12 años.



Allí empezó a cantar y, junto con Ballard, fundó el grupo que acabaría llamándose The Supremes.



A pesar de su floja acogida inicial, la banda alcanzó la fama a finales de los sesenta con éxitos como "Stop! In the Name of Love" y "Baby Love".





Después de que Diana Ross abandonara el grupo en 1970 para emprender una carrera en solitario, The Supremes nunca volvió a dominar los rankings, pero aún tuvo algún éxito como "River Deep, Mountain High" y "Stoned Love".



Wilson mantuvo su lugar en la banda hasta su final en 1977.



En 1986, publicó sus memorias "Dreamgirl: My Life As a Supreme", en las que habló de su pasado en el grupo y su relación con Ross.



En 1974 se casó con Pedro Ferrer, pero la pareja se divorció en 1981.



Tuvo una hija, Turkessa, un hijo, Pedro Antonio Jr., y 10 nietos.