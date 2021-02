Chrissy Teigen sobre perder a su hijo: "De alguna manera él me salvó"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La modelo Chrissy Teigen habló abiertamente sobre el aborto que sufrió hace unos meses del que sería su tercer hijo a que pretendía bautizar con el nombre de "Jack".



La guapa esposa de John Legend habló por primera vez lo que ha sido pasar por este momento de dolor y lo que se ha significado en estos meses, sobre todo ahora en que esta sería la fecha en la que se esperaba naciera su hijo.



Fue durante una entrevista para Ellen DeGeneres que Teigen confesó que atravesar por esta situación la ha "salvado" para el bienestar de ella y el de su familia.



Chrissy dijo que al ver las fotografías que publicó tras perder a su hijo parece que fue hace varios años, pero que aún sigue en terapia por eso.

Vea aquí: Famosas que aseguran haber abortado y ni lo sabías



"Ser tailandesa y crecer en una casa que fue muy abierta sobre las pérdidas creo que me ayudó mucho porque puedo ver que puede ser una cosa hermosa", comentó la guapa mujer.



Agregó: "Además fue algo transformativo para mi porque de alguna manera él me salvó porque no creo que yo sola hubiera descubierto la terapia y los beneficios de mantenerme sobria si no hubiera vivido algo así, no habría emprendido este camino que con suerte me hará sentir mejor conmigo misma y cambiar para mejor".



Chrissy compartió las dolorosas imágenes del proceso en que estaba perdiendo a su hijo y que su esposo estuvo a su lado en todo momento.