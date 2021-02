Papá de Natasha Dupeyrón revela que su hija no fue víctima de abuso

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz mexicana Natasha Dupeyrón sorprendió a sus seguidores hace unas semanas tras confesar que era difícil hablar después de ser víctima de un abuso.



Las alarmas se encendieron y muchos quisieron indagar sobre el caso de la exestrella de telenovelas infantiles, pues no fue clara al referirse al tema.



Días después de lo ocurrido, Humberto Dupeyrón, padre de la actriz, rompió el silencio y aclaró que Natasha no sufrió abuso y que simplemente mostró su apoyo a las afectadas.



“Ella está en un grupo de mujeres que sufren este tipo de cosas y está en pro de la mujer. Ella defiende todas estas causas difíciles. De ahí ha dado entrevistas y yo no sé cómo se malinterpretó”, declaró el histrión de la comedia.

Además, aseguró que el mensaje de su hija no tenía la intención de llamar la atención en las redes sociales. "Ella defiende a estas mujeres. ¡Es una mentira y ella no lo dijo! Eso es mentira. Nunca he sufrido por mi hija ningún tipo de problema".

Le pidió ayuda

Cuando Natasha se enteró de la confusión que había generado su post, ella se comunicó con su padre para que la ayudara a aclarar la situación. “Mi hija me habló para decir ‘Papá, yo no sé cómo entendieron estas personas que a mí me había pasado algo así... A mí no me ha pasado nada, papá'”.



Por lo tanto, le pidió a su padre que ya se encuentra retirado de la televisión que si le hablablan para buscar una reacción les dijera que "estaban equivocados. El que difundió eso es una mentira".



Humberto confesó que si su hija realmente hubiera sido víctima de abuso no temería en decirlo y tomaría cartas en el asunto hasta hundir en la cárcel al culpable.