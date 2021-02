La reacción de Maluma a la presentación de The Weeknd en el Super Bowl

Maluma y The Weeknd grabaron juntos el remix de Hawái. Foto: Instagram

MEDELLÍN, COLOMBIA.- Fuertes críticas y malos comentario recibió The Weeknd luego de su presentación de medio tiempo en el Super Bowl que se celebró este domingo.



Uno de los primeros en reaccionar tras la presentación fue el colombiano Maluma a través de sus redes sociales, pues el famoso esperaba que su tema Hawái formara parte del repertorio.



"Muy duro todo pero... falto Hawái Remix", escribió en sus redes sociales.

Junto a la publicación escribió: "¿Qué opinan?" a lo que sus seguidores respondieron que sin duda alguna hizo falta el pegajoso tema.





El famoso canadiense no cumplió con las expectativas que se esperaban para uno de los espectáculos más esperados del mundo del fútbol y que genera millones de vistas al rededor del mundo.



Hasta el momento "The Weeknd" no se ha pronunciado sobre su participación.

