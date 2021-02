La youtuber Jojo Siwa revela que tiene novia

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La youtuber infantil Jojo Siwa sorprendió a los padres de sus pequeños seguidores al anunciar que es lesbiana y que tiene una relación sentimental.



La joven de 17 años "salió del clóset" para dar un ejemplo de aceptación y visibilidad entre su joven audiencia.



Fue en el programa The tonight show con Jimmy Fallon que la famosa de la plataforma de videos aclaró los rumores que circulaban en las redes sociales sobre sus preferencias.

Y es que hace unos días Siwa publicó videos en Tik Tok y Twitter interpretando canciones donde se hacía referencia a su homosexualidad, además vistió una camiseta con un mensaje que ya lo dejaba claro.



Durante su entrevista, Jojo Siwa aseguró que tiene la novia "más asombrosa, maravillosa, perfecta y hermosa en todo el mundo".

"Estamos haciendo este TikTok, y yo estaba como, creo que este TikTok que estamos haciendo para 'Ain't It Fun' [una canción grabada para un colectivo LGTBI+ en redes] me va a dejar fuera. Y yo estaba como, realmente no me importa porque es verdad, tengo la novia más asombrosa, maravillosa, perfecta y más hermosa del mundo. No es algo de lo que me avergüence, simplemente no lo he mostrado en Internet todavía", comentó sobre hacer pública su relación.

Jojo aseguró que fue muy arriesgado revelar sus preferencias, pero manifestó que si perdía todo por revelar quién es entonces no estaría feliz.