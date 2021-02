Evan Rachel Woods denuncia a la esposa Marilyn Manson por amenazas

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz Evan Rachel Wood denunció a Lindsay Usich, actual esposa de Marilyn Manson, por amenzarla de infiltrar fotografías íntimas de ella si sigue hablando de la violación y abuso sexual al que asegura fue sometida por el cantante cuando eran novios.



Según Wood, la pareja de su exnovio la amenazó con filtrar sus fotos y arruinar su carrera en caso de que ella decidiera denunciar los abusos.



Fue a través de Instagram que la actriz de la serie West World las amenazas las recibió en diciembre del 2020, mismas que no la asustaron e incluso reportó el incidente a la policía.



Según reveló, las fotografías habrían sido tomadas en Las Vegas durante uno de los shows del cantante y cuando ella era menor de edad.

Vea aquí: Pactos de sangre, abuso sexual y golpes: las mujeres que aseguran ser víctimas de Marilyn Manson



“El 19 de diciembre, tuve que presentar un informe policial después de que me alertaron sobre las amenazas de @leslee_lane y @lindsayusichofficial (la esposa de Brian) por conspirar para publicar fotos mías (captadas) cuando era MENOR de edad, después de recibir grandes cantidades de drogas y alcohol, luego de que Brian actuó en Halloween en Las Vegas para ‘arruinar mi carrera’ y ‘callarme’, publicó.



Según confesó Wood, ella tenía dibujado un bigote y usaba un sombrero militar de estilo alemán que pertenecía a Manson.



"Me quedé en la habitación de hotel de Brian la mayor parte de la noche, ya que no tenía la edad suficiente para entrar al casino después del concierto. Varias personas estaban dibujando en mi cara y en las caras de los demás”, contó.



Hasta el momento, Lindsay Usich no ha dado declaraciones al respecto.