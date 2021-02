Muere Ricardo Silva, intérprete del tema de Dragon Ball Z

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor de doblaje y vocalista mexicano Ricardo Silva, conocido por interpretar el tema inicial de Dragon Ball Z, murió el domingo 7 de febrero tras presentar complicaciones por el covid-19.



El famoso de 67 años estuvo hospitalizado varios días. Sus familiares dijeron el pasado 4 de febrero que Silva estaba estable y pidieron respeto en momentos tan difíciles, sin embargo, dos días después confirmaron el deceso.

"A mis amigos y seguidores gracias, gracias y más gracias por su amor, su apoyo, su confianza, gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música. No importa lo que suceda... yo ya estoy bien", se lee en un mensaje de despedida publicado por la familia de Silva.



VEA: Los 11 mandamientos de la Iglesia de Satán que provocan indignación al cristianismo





Silva no solo compuso "Cha-la head cha-la" pues también le puso voz al tema "impacto Rojo" de las animé Digimon 2.

Además interpretó temas de las series Supercampeones, Robot Ninja, eyeshield 21, Chip y Dale al rescate, Patoaventuras, Los osos Gummi, El pato Darkwing y las Tortugas Ninjas.



A sus trabajos también se suma el doblaje al español de las películas Scary Movie 3, Los Ángeles de Charlie al límite, Miss Simpatía, Matrix, Los Muppets y el Mago de Oz.