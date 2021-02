La escalofriante revelación de Lyn May con el cadáver de uno de sus esposos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La famosa actriz Lyn May sorprendió a muchos de sus seguidores con la escalofriante revelación que hizo sobre ella y lo que hizo con el cadáver de uno de sus esposos hace varios años.



La revelación de la actriz mexicana la hizo durante une entrevista con el periodista Gustavo Adodlfo Infante donde confesó que desenterró el cadáver de su segundo esposo Antonio Chi.



May indicó que el dolor por el deceso del empresario, con quien convivió por 25 años de vida y se casó por la iglesia, era tan insuperable que decidió desenterrarlo para seguir durmiendo a su lado.



“¿Lo desenterraste cuando murió?”, le preguntó Infante, de inmediato la vedette respondió “Sí... Lo desenterré, dormía con él”.



Agregó: “Lo tenía siempre en mi cama. Mi mamá peleaba todos los días conmigo porque decía ‘no lo vas a dejar descansar, no lo vas a dejar descansar’. Y nos peleábamos todos los días porque yo no lo soltaba”.



“Era mi pareja, yo viví 25 años con él. Fue un matrimonio de 25 años y no lo quería dejar ir. Lo quería”, afirmó Lyn May.



Sin embargo, reveló que tras la insistencia de su madre decidió "dejarlo descansar en paz".



Según la vedette su esposo marcó su vida porque fue un "gran hombre" y con el único que se casó por todas las leyes.