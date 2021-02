Mariah Carey es denunciada por su hermana por revelar secretos familiares

Alison es la hermana mayor de Mariah. No tienen una buena relación.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Mariah Carey fue denunciada por su hermana mayor Alison por haber humillado públicamente a su familia al revelar varios secretos en su biografía "The Meaning of Mariah Carey".



En el libro que se publicó en septiembre revelaba que ella había sido drogada por Alison cuando era niña, así como que otros de sus hermanos la maltrataban físicamente.



Asimismo, reveló que uno de los novios de su madre la amenazó con matarla cuando ella decidió dejar la relación.



En el capítulo llamado "Dandelion Tea" dijo que ella tenía 12 años cuando su hermana la drogó con Valium y la dejó montarse en un carro con el novio de otras de sus hermanas, el individuo iba armado.



Además, acusó a Alison de haberla quemado al lanzar sobre ella un té con agua hirviendo, según un documento presentado en la Corte Suprema de Mahattan.



La hermana mayor de Carey, que no tiene un abogado y que se representa a sí misma en el caso, asegura que Mariah Carey nunca le dio oportunidad para defenderse de las acusaciones que expone en el libro, ni presentó pruebas que demuestren lo que cuenta en él.



Alison ahora pide en la denuncia una compensación de 1.25 millones de dólares a Mariah Carey por “infligir intencionalmente un inmenso estrés emocional” por la “humillación desalmada, despiadada, vengativa, despreciable e innecesariamente pública”.