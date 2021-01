Juan de Dios Pantoja volverá a golpear al acosador de Kimberly Loaiza

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Juan de Dios Pantoja volvió arremeter contra Agusto Hernández, el hombre que golpeó por acosar a su esposa Kimberly Loaiza, su prima y a su pequeña hija Kima.



Tras salir del hospital luego de ser operado por haberse quebrado los nudillos en un primer enfrentamiento contra el acosador, el youtuber dijo que en los próximos meses volverá a enfrentarse con Hernández.



Pantoja confesó que desde hace varios días ha recibido invitaciones del famoso acosador de Tik Tok para volver a pelear, lo que podría ocurrir, pues el también cantante dijo que se enfrentará a él cuando se recupere de la operación.



“Ese tipo quiere fama a costa de lo que sea... si yo me recupero en unos mesesitos y nos metemos en un ring, a un gimnasio o algo y el señor me firma que no va a andar llorando por cualquier daño, la película va a cambiar totalmente, porque le voy a dar como se lo merecía, yo no le tengo miedo”, dijo en un video publicado en Instagram.



Sobre las críticas de haber llevado a varias personas a la pelea, Pantoja aseguró que se trató de un acto de protección, pero que solo él lo golpeó y no dejó que los demás se metieran.



“Yo tenía mi gente por cualquier cosa, teníamos que estar preparados. Los chicos se prendieron porque le tienen coraje y querían darle, pero no lo permití, todos estaban enojadísimos porque no siempre tienes a un acosador cara a cara y a este cabr*n no le importa, lo muestra en redes y lo hace público”, comentó.



Además, dijo sentirse orgulloso de defender a su familia. "Un hombre que no defiende a su familia, no es un hombre".