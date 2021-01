Xavier Rubio: “Desde Pixdea buscamos transformar la educación tradicional”

TEGUCIGALPA,HONDURAS-. Una idea de negocios es una hoja flotando en un río de aguas álgidas. Impredecible. Xavier Rubio lo sabe. Desde el 2017 se volcó —de forma autodidacta— a la industria de la Realidad Virtual (VR), y cuatro años después se erige como uno de los líderes de startups disruptivas de mayor alcance en la región latinoamericana.

Desde Pixdea, un empredimiento que rediseña la educación tradicional, busca ir más allá del entretenimiento intrínseco de esta tecnología para conquistar el ámbito educativo.

El concepto detrás de su startup le permitió figurar —a finales del 2020— entre los finalistas de Desafío Play de educación y economía creativa que promueve el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y agenciarse entre Honduras, Chile y Costa Rica diversas menciones y reconocimientos. De cara a su expansión, atendió a EL HERALDO para hablar de Pixdea, además reflexiona sobre el futuro de la industria y de su uso aplicado.

De especializarse en mercadotecnia y negocios internacionales pasó a afincarse en el nicho de la tecnología, ¿cómo surge ese cambio de dirección?

Surge posterior a mis estudios universitarios en Honduras y España. En 2016 tuve la oportunidad de laborar en Costa Rica —país de origen de mi esposa— como senior en Marketing de una empresa de desarrollo de software; ahí exploré sobre el tema y, a su vez, comprendí las múltiples posibilidades que ofrece la tecnología, así como sus diversas aplicaciones.

¿Y en qué punto surge la génesis de Pixdea?

Desde pequeño he sido emprendedor. Fui el niño que vendía dulces y mango verde para generar sus propios ingresos. Incluso, más adelante, llegué a fundar una empresa de servicios industriales (Aguablast) para costear mis estudios superiores. Creo que lo emprender lo tengo en mi ADN; y razón justificada por la que no pude permanecer demasiado tiempo en la empresa costarricense que me había contratado. Para ese entonces, la idea de crear algo propio cobraba mayor fuerza al punto que decidí renunciar para volcarme por mi cuenta al sector. Y de ahí —a inicios de 2017— el surgimiento de Pixdea. En un principio era una empresa de servicios de marketing digital y fotografía (mi especialidad), luego mutó a hacer Realidad Virtual (VR) para vender proyectos inmobiliarios ya construidos hasta llegar a lo que es hoy: una solución que busca transformar la educación tradicional pasiva a un modelo educativo práctico y experiencial. De forma autodidacta comencé a aprender a programar para incursionar en el sector de Realidad Virtual (VR) y literalmente la empresa nació con una búsqueda en YouTube de cómo hacer realidad virtual.

Pixdea, fundada por Xavier Rubio, aplica la realidad virtual para crear una nueva forma de aprendizaje, más activa, efectiva y entretenida. Foto: cortesía.



¿Y por qué Pixdea?

Pixdea es la unión de “pixeles “e “idea”, los insumos más importantes para fabricar experiencias en VR. Actualmente el modelo consiste en transformar las aulas tradicionales de las escuelas en aulas de realidad virtual equipadas con sus visores de última tecnología y nuestro contenido desarrollado. Este año también tenemos el agrado de iniciar un acuerdo con un organismo público en Costa Rica para llevar nuestro programa educativo a las escuelas públicas del país, este será un precedente para que otros países y en especial Honduras den inicio a la transformación de la educación con tecnología de vanguardia. Nuestros planes siguen siendo el aumentar la producción de contenido e incursionar en mercados de la región con nuestros programas educativos.

Perfil A sus 32 años ha fundado cuatro empresas en las áreas de publicidad, marketing, servicios industriales y tecnología. A su profesión de base se suma un máster en Dirección Financiera y un MBA por la Universidad Europea de Madrid.

Desde su startup busca, según sus palabras, transformar la educación tradicional pasiva a un modelo educativo práctico y experiencial, ¿qué la distingue del resto de proyectos basados en VR?

Sí, hay principalmente dos características: el contenido educativo en realidad virtual que fabricamos es tropicalizado. Es decir, creamos contenido de y para nuestros países latinoamericanos distinto a otros fabricantes que exclusivamente se enfocan en países desarrollados; y la accesibilidad. Al desarrollarse en la región el costo de fabricación es mucho menor al promedio mundial, haciéndolo más asequible para nuestras escuelas.

El concepto detrás de la startup le concedió figurar —a finales del 2020— entre los finalistas de Desafío Play de educación y economía creativa que promueve el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ¿qué representó esto para el crecimiento de su emprendimiento?

Definitivamente una validación de que nuestra solución educativa tecnológica tiene el impacto para instalarse como una herramienta muy poderosa para potenciar la educación escolar en Latinoamérica. Recientemente pasamos el primer filtro de selección de 500 startups, uno de los principales fondos de riesgo y aceleradora del mundo. Este programa nos ayudará a potenciar aún más nuestra startup y nos permitirá avanzar en nuestra misión de transformar la educación y facilitar este tipo de tecnología en la región.

La presencia de la tecnología en la educación es un hecho. Nadie niega la innovación educativa que supone y la mejora de los procesos de aprendizaje, pero los sistemas educativos como el nuestro han evidenciado profundas falencias digitales.

Realmente el sistema educativo de muchos de los países de la región se encuentra estancado desde hace muchos años. A pesar de que se sabe que migrar a un sistema educativo que utilice herramientas tecnológicas involucra costos elevados, son realmente necesarias para poder brindarles a los jóvenes hoy en día las habilidades para poder desempeñarse con éxito en un mundo tecnológico y competitivo. Es por ello que es indispensable enfocarnos en innovar y desarrollar tecnología que sea accesible para nuestra región, que potencie la competitividad de alumnos latinos frente a jóvenes de otros países de alto desarrollo.

Hasta la fecha 8,000 alumnos han probado la tecnología de Pixdea. De acuerdo con la empresa su mercado es grande: 163 millones de estudiantes en América Latina. Foto: cortesía.



Volviendo al tema general, ¿cuáles diría que son las claves para el despegue definitivo de esta tecnología y de su uso aplicado?

Básicamente son tres los elementos clave para una masificación de uso, especialmente en Latinoamérica: asequibilidad de los visores (hardware), la producción a escala del contenido y el descubrimiento de la tecnología por los tomadores de decisión en los centros escolares; debido a que son muchos más los que desconocen la tecnología y aún más los que nunca la han utilizado. Este diría que es el factor más importante para la masificación de la aplicación de la tecnología porque no se puede buscar lo que no se sabe que existe.

A su criterio, ¿el distanciamiento social marcado por el covid-19 puede suponer un antes y un después en el uso aplicado de la VR en la educación?

No me atrevería a indicar si existirá un antes y un después posterior al covid ya que aún es muy reciente e incluso la pandemia sigue en auge, sin embargo, ya es un hecho que los sectores tecnológicos son los menos afectados e incluso mostraron crecimiento como resultado del distanciamiento social, por lo anterior supondría que posterior a la pandemia la implementación de soluciones y alternativas tecnológicas serán mucho más importantes en la educación en cualquier nivel.

"Pixdea tiene el impacto para instalarse como una herramienta poderosa para potenciar la educación en Latinoamérica”.

¿Cuáles son en su opinión los ingredientes que toda startup debe tener para alcanzar el éxito? Y… ¿qué errores hay que evitar?

Para alcanzar el éxito primero, tener una visión clara de lo que uno quiere llegar a ser, porque no existe una derrota sin aprendizaje; moverse rápido, hay que avanzar siempre, y aprender algo nuevo todos los días. En cuanto a los errores, endeudarse enormemente para iniciar una idea de negocio que aún no está validada; pensar que merecemos las cosas solo por ser quienes somos; trabajar más duro que de forma inteligente, y hacer las cosas únicamente por dinero. En el camino del emprendimiento la mayoría de las veces lo que nos mantiene es el amor por lo que hacemos.

¿Cómo valora en la actualidad el ámbito del emprendimiento en Honduras?

Es un ecosistema que crece poco a poco. Ya existen muchas iniciativas que impulsan el sector, sin embargo, se necesita voluntad política y una colectividad empresarial para crear más y mejores programas que beneficien a los emprendedores y que permitan transformar sus ideas en empresas reales.

"Queremos convertirnos en el Netflix de educación de vanguardia”.

Para cerrar, ¿cuál es el rumbo de Pixdea en términos de crecimiento y logros?

Nosotros apuntamos a ser los proveedores más grandes en Latinoamérica de contenido educativo en realidad virtual, trabajaremos arduamente para convertirnos en el Netflix de educación de vanguardia y de esta manera llegar a todas las escuelas del planeta. Ahora, la meta a mediano plazo es abrir el principal centro de producción en Honduras y para ellos desde ya estamos capacitando muchos jóvenes en el desarrollo de la tecnología y que de esta manera puedan sumarse a nuestro equipo, el objetivo es que desde Honduras desarrollemos todo el contenido para comercializar en Costa Rica, Chile y demás países de la región.