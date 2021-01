Critican a madrastra de Gael García por tomarse fotos con el cadáver de su esposo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Perdón y borrar su "amorosa" publicación fue lo último que tuvo que hacer la actriz Bella de la Vega, esposa de José Ángel García, padre del actor de Hollywood Gael García Bernal, tras publicar una fotografía de ella junto a su cadáver.



La también bailarina fue duramente criticada por los usuarios en las redes sociales y por la misma familia de su difunto esposo por la falta de respeto a un momento tan doloroso e íntimo como familia.



“Velando al hombre que más he amado en mi vida. Gracias José Ángel García Huerta por todo tu infinito amor hacia mí. Te amo”, escribió la mujer bajo la fotografía donde aparece recostada sobre el vidrio del féretro con los rostros del famoso director de escena de México.



Las imágenes fueron tomadas el sábado durante el funeral que se realizó en la Ciudad de México.



De inmediato comenzaron las críticas y reclamos por su publicación "fuera de lugar", uno de los más destacados fue el de la sobrina del García Huerta.



“Hola Bella, veo el tipo de fotografías tan íntimas y llenas de morbo que estás publicando, deberías de contemplar tener respeto por sus hijos y su familia. No sé si mi tío haya pedido que hicieras este tipo de publicaciones. Ojalá reflexionaras sobre el respeto”, escribió la joven.



Otro que no tardó en hablar sobre la situación fue su hijo José Emilio quien consideró la acción como un acto "totalmente inadmisible". Además, aseguró que no cree que su papá le hubiera gustado que se tomaran fotos con su cadáver y fueran publicadas.

Última voluntad

Por su parte, Bella de la Vega aseguró ante los medios de comunicación que la acción fue una última voluntad de su amado.



“Pido una disculpa, todos nos equivocamos, yo en ese momento de locura, de shock de amor y de emoción porque todas las emociones se juntan en el cuerpo y en la mente. Ya no lo voy a volver a ver, ya no va a estar conmigo, ya no voy a tocar sus dedos, su pelo, entonces sientes como una desesperación y eso fue lo que me pasó en este momento”, explicó.



Agregó: “También pensando en que me dijo: ‘haces esto’, te tomas una foto y la subes a Facebook, conmigo y tú y yo juntos, va a ser nuestra última foto juntos, entonces pensando todo eso como que se me juntó en la mente y por eso fue que lo hice, vuelvo a pedir una disculpa y pido perdón si alguien se ofendió”.