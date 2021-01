Hijo de Vicente Fernández habla sobre las denuncias de acoso contra su padre

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- No le interesa lo que publican en redes sociales o en los medios de comunicación sobre su padre y su familia, aseguró este sábado Vicente Fernández Jr, tras ser cuestionado sobre el acoso de su padre a varias fans que le solicitaron una fotografía.



Al menos tres videos salieron a relucir, donde se ve a "Don Chente" manoseando los senos de varias mujeres, mientras se toma fotos con ellas.

“No pues no tengo nada que decir. Es mi padre, en los medios y las redes sociales nunca me pongo a revisar comentarios porque no me interesan”, comentó.



Agregó que “no soy vocero de la familia, mija, pregúntele a él. Yo no puedo hablar de lo que no vi. Podrían ser miles de cosas, pero yo no puedo hablar porque no vi. Yo no soy el cuerpo del delito, ni vocero de la familia”.



Vicente Jr. también aclaró que “hace muchos años dejó de molestarme lo que digan de la familia. Antes de las redes sociales, con las redes sociales, y lo que pueda venir adelante, me dejó de importar hace mucho tiempo”.



Por último se negó a responder más preguntas de los comunicadores que lo abordaron y les recomendó que entrevistaran a su padre sobre el tema.



“El charro de Huentitán” fue señalado de acosador en las redes sociales, luego de que comenzaran a circular varias imágenes y videos donde aparece apretándoles los senos al menos a tres mujeres.

