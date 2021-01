Gabriela Spanic confirmó en Instagram que tiene covid-19  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La famosa actriz venezolana Gabriela Spanic confirmó a través de su cuenta de Instagram que tiene covid-19.



Spanic, de 47 años de edad, reveló que estaba enferma mediante un en vivo que realizó en su red social, donde aseguró, que no tenía síntomas.

“Cuando me hice el examen no lo podía creer, eso fue hace como 10 días y me lo volví a repetir, en casa nadie tiene síntomas y yo tampoco tenía síntomas”, confesó.



Además, contó que ella ni sus familiares se han sentido mal en ningún momento, pero al hacerse las pruebas de rutina se sorprendieron con los resultados.

Aclaró que "estoy un poco ronca, como si tuviera una gripecita normal, pero soy como asintomática y con un poco de insomnio y sudoración, pero no me dio fiebre ni dificultad para respirar. No me dio esas cosas graves que les da a otras personas".



Spanic cree que pudo haberse contagiado mientras viajaba por compromisos laborales.