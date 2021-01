¿Cuánto debes pagar por una cuenta de Disney Plus en Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde que se estrenó en Honduras el 17 de noviembre de 2020, la empresa de entretenimiento Disney Plus continua creciendo en el país con su atractivo catalogo en su plataforma de "Streaming".



Esto debido a que con un módico precio los usuarios pueden tener acceso sin límites para disfrutar de series, películas y documentales.

El mismo puede descargarse en celulares y la mayoría de los televisores ya traen la aplicación en su nube de presentación.



En cuanto al precio, los hondureños pueden disfrutar de Disney Plus pagando siete dólares (169.47 lempiras al cambio de este sábado 16 de enero de 2021) o si quiere pagar el plan anual, la empresa le regala un descuento y solo pagará 70 dólares por los 12 meses.



La ventaja de este servicio, es que los usuarios pueden cancelarlo en cualquier momento y no tendrán multas por dejar de pagarlo.



Disney Plus también permite hasta cuatro transmisiones simultáneas, algo que es apreciado cuando en tu familia no se ponen de acuerdo sobre qué ver.



Esta plataforma sigue creciendo en Latinoamérica y en los próximos meses promete convertirse en la más entretenida, lo que pone en aprietos a Netflix y Amazon Prime Video.

