Muere de cáncer el ilusionista Siegfried Fischbacher en Las Vegas

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- El ilusionista Siegfried Fischbacher, el miembro sobreviviente del dúo Siegfried & Roy, murió de cáncer en Las Vegas a los 81 años, reportó la agencia alemana de noticias dpa el jueves.



La hermana de Fischbacher, una monja que vive en Múnich, confirmó su deceso. “Estaba en su casa en Las Vegas”, dijo la hermana Dolore a dpa.



Agregó que habló con su hermano por teléfono poco antes de su muerte y que oraron juntos.



“Pude rezar con él y decirle que siempre estaría con él en mi corazón”, declaró, y dijo que, tras la llamada, Fischbacher se acostó y se quedó dormido.



El socio de Fischbacher durante años, Roy Horn, falleció el año pasado de complicaciones de covid-19 en un hospital de Las Vegas. Tenía 75 años.



El dúo impresionó a millones de espectadores con sus extraordinarios trucos de magia hasta que Horn sufrió una lesión grave en 2003 durante una presentación de su famoso acto con tigres blancos.



En un comunicado en el que se anunció el deceso de Horn en mayo, Fischbacher dijo: “Desde el momento en que nos conocimos, supe que Roy y yo, juntos, cambiaríamos el mundo. No podía haber Siegfried sin Roy, ni Roy sin Siegfried”.



Más tarde declaró al semanario alemán Bild am Sonntag que su mejor amigo siempre estuvo a su lado.



“Para la cena, continuaré poniendo la mesa para él también, como siempre. No estoy solo”, dijo Fischbacher al periódico, según dpa.



Durante años, Siegfried & Roy fueron una institución en Las Vegas, donde solían llenar teatros con su magia y destreza. El dúo daba seis funciones por semana, 44 semanas del año.



Horn y Fischbacher, ambos nativos de Alemania, se unieron en 1957 y una década más tarde debutaron en Las Vegas. Comenzaron a actuar en el Mirage en 1990.



Internacionalmente fueron reconocidos por ayudar a salvar a tigres y leones blancos en peligro de extinción. Su complejo de 10 millones de dólares albergó a docenas de animales raros durante años. Los leones y tigres blancos fueron resultado de un programa de preservación que comenzó en la década de 1980.



El espectáculo de Siegfried & Roy incorporaba actos con animales y trucos de magia, incluyendo 20 tigres y leones blancos; el número variaba dependiendo de la noche. También tuvo otros animales exóticos, como un elefante.



Nacido el 13 de junio de 1939 en Rosenheim, en Baviera, Fischbacher aprendió sus primeros trucos de magia de niño, reportó dpa.



Horn y Fischbacher se conocieron en un crucero en 1957. Fischbacher hacía trucos de magia y Horn se volvió su asistente, eventualmente sugiriéndole que usaran un guepardo en el acto.



Perfeccionaron su espectáculo en pequeños clubes de Alemania y Suiza a mediados de los 60. Su gran oportunidad de triunfo llegó en un casino de Monte Carlo cuando un agente entre el público los invitó a Las Vegas. El dúo hizo su debut en el hotel y casino Tropicana a finales de los 60.



Durante los 70 adquirieron popularidad y recibieron su primer crédito estelar en 1978 como la atracción principal del espectáculo “Lido de Paris” en el Stardust. Su show “Beyond Belief” abrió en 1981 en el Frontier y se presentó miles de veces a lo largo de siete años.



Para cuando firmaron un contrato vitalicio con el Mirage en 2001, se calcula que habían tenido 5,000 presentaciones en el casino ante 10 millones de fans desde 1990 y que habían recaudado más de 1.000 millones de dólares.



“Ningún artista ha significado más para el desarrollo de la reputación global de Las Vegas como la capital mundial del entretenimiento como Siegfried & Roy”, dijo Terry Lanni, presidente de MGM Mirage, la empresa matriz del casino, tras el ataque de 2003 en el que Horn resultó herido.