Danna García estaría perdiendo la memoria como secuela del covid-19  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Danna García fue duramente azotada por el covid-19, enfermedad que padeció tres veces durante el 2020.



Hace unos meses confesó que el virus le dejó severas secuelas que están afectando su vida cotidiana. El padecimiento más reciente es la pérdida de la memoria.

LEA: Danna García habla de las dolorosas secuelas que le dejó el covid-19



“Se te va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice: ‘Apréndete todos los días unos versos de un poema y luego yo te los pregunto’. Me ha servido mucho porque para grabar necesito buena memoria”, contó a los medios estadounidenses.



De igual manera dijo que ahora sufre vértigo -sensación giratoria repentina- y que en ocasiones “me caí con mi niño alzado, me fui de cara. Estás sentado en la si­lla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo”.

ADEMÁS: Danna García reveló que en Pasión de Gavilanes no la querían

Secuelas

Más allá de las complicaciones en el sistema respiratorio, el covid-19 también se enseña con otros órganos del cuerpo. Danna sufrió "caída de pelo, retención de líquidos y un umbral del dolor, sientes cualquier cosas tres veces más, te duele hasta un roce".



“El tema respiratorio, de vez en cuando todavía siento qué me falta un poco de aire. Resequedad en todo el cuerpo, una resequedad extrema. En mi caso, inflamación a nivel celular”, confesó la famosa actriz.

DE INTERÉS: ¿Qué actriz de Pasión de Gavilanes se casó con su primo?