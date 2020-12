Lin Qi, productor de Netflix, murió envenenado

SHANGÁI, CHINA.-El magnate de los videojuegos y reconocido productor de Netflix, Lin Qi, falleció el pasado 24 de diciembre a causa de un envenenamiento, según lo confirmó un medio de China.



Además, detalló que el director ejecutivo de Yoozoo Group fue envenenado por uno de sus colegas más cercanos.



El multimillonario se enfermó la semana pasada y fue hospitalizado el 16 de diciembre, según los médicos, Lin tenía síntomas de una enfermedad aguda.



A su llegada al centro asistencial tuvo que ser llevado a la unidad de cuidados intensivos, donde tuvo que ser reanimado luego de un paro cardíaco.

Fue llevado a un segundo hospital, pero ya parecía tener signos de muerte cerebral, pero nadie sabía qué le había pasado aún.



Hasta el momento se manejan trs hipótesis, la primera trata de envenamiento por una neurotoxina como la tetrodotoxina mortal que se encuentra en el pez globo.



La segunda habla de que su colega le dio un cóctelde diferentes venenos y la tercera que pudo haber tomado un té fermentado.



Hasta el momento no se ha confirmado cuál fue exactamente, pero sí se confirmó que se trata de un envenenamiento.

Proyecto en Netflix

El magnate chino había adquirido los derechos de la trilogía china de ciencia ficción The Three Body Problem, por lo que en septiembre anunció que los adaptaría a una serie en inglés.



En el proyecto participarían los creadores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss. El guionista de televisión Alexander Woo y Lin quien era el productor ejecutivo en el proyecto.



La fortuna del magnate supera a los 2,200 millones de dólares.

