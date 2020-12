¡También cantan! Los actores que triunfarían en la música

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Son conocidos por sus icónicos papeles en exitosas películas de Hollywood, pero no muchos saben que tambien cantan y lo hacen muy bien.



A continuación algunos actores que pueden presumir su gran talento en la música.

VEA: Los escándalos que protagonizaron los famosos este 2020 (FOTOS)

Daniel Radcliffe

El famoso actor de "Harry Potter", Daniel Radcliffe, sorprendió a todos con su increíble talento en el rap. Durante una entrevista en The Tonight Show, el presentador Jimmy Fallon lo retó al rapear con el alfabeto y este fue el resultado.

Robert Downey Jr.

El protagonista de "Iron Man", Robert Downey Jr., luego de una tormentosa etapa sumido en el alcohol y las drogas, volvió al ojo público al interpretar el tema Driven to Tears de The Police nada menos que en un dueto junto al miembro de la desaparecida banda, Sting.



Pero en 2004 lanzó lo que fue su único disco títulado "The Futurist, compuesto por seis canciones de su autoría y dos colaboraciones.

Scarlett Johansson

La hermosa y aclamada actriz Scarlett Johansson, antes de darse a conocer por sus papeles en Hollywood, fue cantante de varias bandas y sacó su propio disco.



El 20 de mayo de 2008 publicó su primer disco, “Anywhere I Lay My Head”, un álbum que consiste en 10 versiones de canciones de Tom Waits y una canción original.



Johansson siguió en la música de la mano con la actuación y en 2015 formó la banda pop Singles, donde su más reciente canción se llama Bad Dreams.

ADEMÁS: ¡Se esfumó el amor! Los divorcios y rupturas más polémicas de 2020

Johnny Depp

El excéntrico actor de "Piratas del Caribe", Johnny Depp, asegura que siempre quiso ser músico antes que actor.



Depp ha cantado en varias películas y ha colaborado en varios videos musicales. En 2015 junto a Alice Cooper y Joe Perry formó un súper grupo de hard rock llamado Hollywood Vampires, del que es guitarrista.

Hugh Jackman

Hugh Jackman, actor de "X-Men", destaca no solo por su concetración y manera de encarnar un papel, sino lo hace con su talento vocal.



Sus interpretaciones en Los Miserables (2012) y El gran showman (2017) dejaron con la boca abierta a todos.

Peter Dinklage

Peter Dinklage tiene una voz poderosa, es por eso que el actor que encarnó a Tyrion Lannister en "Game of Thrones" tuvo su propia banda de rock llamada Whizzy en los años 90.

DE INTERÉS: Las mejores películas de Netflix en 2020 ¿Ya las viste?