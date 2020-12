"Dime cuándo tú", la nueva película que marca el regreso Verónica Castro  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-"Dime cuándo tú" es la nueva película mexicana en la que reaparece Verónica Castro en la pantalla grande.



Y es que el regreso de la actriz se debe a que su hijo, Michelle Castro -director de fotografía de la cinta- tenía un deuda que saldar con su madre.

LEA: ¿Ana Gabriel le dedicó el tema 'Simplemente amigos' a Verónica Castro?



“Yo le pedí (a Gatica) que cuando tuviera su primer largometraje en México me llevara con un papel aunque fuera pequeñito y Gatica me dijo: ‘vas de la abuela’, y yo encantada, feliz”, dijo Verónica Castro en la conferencia de presentación de la película quien da vida a la abuela de Will, el protagonista.



Este filme demuestra que la amistad entre hombres y mujeres es posible y habla sobre la importancia de apreciar la posición que las personas toman en la vida de los demás.

ADEMÁS: El polémico y retador mensaje de Yolanda a Verónica Castro en su cumpleaños



Se trata de una comedia “fresca”, según explica su protagonista, Jesús Zavala, quien interpreta a Will, un joven que perdió a sus padres de pequeño y que ha tenido poco contacto con gente de su edad al vivir con sus abuelos y rodeado de gente mayor. ¡Tienes que verla!