Muere Leslie West, guitarrista de la banda Mountain

West comenzó su carrera a mediados de la década de 1960 en The Vagrants con su hermano Larry West Weinstein, que tocaba el bajo. Foto: AP

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Leslie West, un icónico guitarrista y vocalista que estuvo detrás de varios clásicos del rock de la década de 1970 como “Mississippi Queen” con la banda Mountain, ha muerto. Tenía 75 años.



West falleció el miércoles en Palm Coast, Florida, dijo su portavoz Steve Karas. Murió de un paro cardíaco tras ser trasladado de emergencia al hospital.



West padeció problemas de salud en los últimos años. En 2011 le tuvieron que amputar la pierna derecha de la rodilla para abajo con el fin de salvarle la vida debido a que tenía diabetes.



Rockeros como Gene Simmons y Slash publicaron mensajes de apoyo a West en las redes sociales la víspera de su muerte cuando se supo que estaba grave. Paul Stanley dijo en Twitter que West era “un hombre amable y un héroe con la guitarra".



West comenzó su carrera a mediados de la década de 1960 en The Vagrants con su hermano Larry West Weinstein, que tocaba el bajo. La banda tuvo un éxito menor con “I Can’t Make a Friend” y efectuó un cover de “Respect” de Otis Redding en 1967.



Posteriormente West se lanzó a una carrera solista, y en 1969 sacó el álbum “Mountain”, producido por Felix Pappalardi. A la larga West y Pappalardi iniciaron el grupo de hard rock Mountain, del mismo nombre que el disco.



En 1969, Mountain interpretó 11 canciones en Woodstock antes de los Grateful Dead. Al año siguiente la banda sacó su mayor éxito, “Mississippi Queen”, que apareció en numerosas películas y programas de televisión, así como videojuegos, incluyendo Guitar Hero.



Durante una época en que Mountain no estuvo activo, West formó el grupo West, Bruce y Laing con el bajista de Cream, Jack Bruce, y Corky Laing, baterista de Mountain.



A West le sobrevive su esposa, Jenni, con quien se casó en el escenario después de la presentación de Mountain en el concierto por el 40mo aniversario de Woodstock en Bethel, Nueva York, en 2009.