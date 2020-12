Festival con fines

TEGUCIGALPA, HONDURAS-. “Con algo hay que llenar los sueños”, nos dice Kris Vallejo, y “No me queda duda/ de la utilidad del poema”, dice Juan Manuel Roca.



Y no nos sorprende que en este IV Festival Internacional de Poesía Los Confines, 2020, una joven poeta hondureña y un maestro colombiano se encuentren y hablen la misma lengua con poetas de Polonia, Arabia, Rumania, Ecuador, Finlandia.



Todos se entienden porque todos hablan, parafraseando a la mexicana Pura López Colomé, esa misma lengua materna que es la poesía. Y ahora somos un poco gallegos, bolivianos, canadienses, belgas… y paro de contar porque es tanta la genealogía. Uno no deja sus raíces allí donde nació, diría Cortázar; deja el tronco: las raíces van por el mundo, nutriéndose, extraviándose, llenándonos de vidas que son un poco nuestra vida.

Honduras, sabemos, se empecina en hacerle honor a su nombre, pero lo posibilitado por el Festival nos recuerda que hay otras honduras, en las que el sami, el azerbaiyano y el francés no están fuera de lugar, y en las que ya no sorprende que el danés Claus Arkensen venga a hablar de “judíos, gitanos, las tribus, los intocables, yazidies, adivasis”.

Son formas que tiene el mundo de entrar en nosotros, como nos diría Milena Ercolani, de San Marino. El Festival hace posible que nuestra geografía se multiplique, que nuestras honduras tengan otros nombres. Aquí también está la utilidad de la poesía.

Cuando estudiaba letras, en la biblioteca de la UNAH solo había un ejemplar de "Los cuentos de Canterbury", y había que turnarse para leerlo, esperar que alguien lo devolviera lo antes posible para leerlo con ansias y devolverlo lo antes posible porque alguien más lo esperaba con las mismas ansias.



Pensé en eso al recibir las plaquettes del Festival. Pensé en el amor a la lectura, en la maravilla de las traducciones, sin las que, por ejemplo, no sabríamos nada de poesía japonesa, pensé en el privilegio que es contar con esta reunión de poetas de tantas latitudes, pensé en que tantos pasamos a formar parte de una misma comunidad de lectores.



No sé cómo haya ocurrido, pero quizá el Festival tenga su propia escuela de traductores, como aquella escuela medieval de traductores de Toledo, de la que seguimos aprendiendo y en la que algunos libros eran llamados “hierbas de la inmortalidad”. Tan admirables son las traducciones como hermosas las ediciones de estas plaquettes. Aquí también está la utilidad de la poesía.

El Festival es un laboratorio; allí se entrenan jóvenes que conducen mesas de lectura, entrevistan a poetas y crean puentes entre autores y asistentes deseosos de hacer oír sus preguntas.



Frente a los caprichos de las conexiones y la testarudez de los micrófonos que uno a veces olvida encender, estos jóvenes nos dan lecciones de aplomo, ingenio y sabiduría. Aquí también está la utilidad de la poesía.



Y esto es apenas lo que vemos durante la lectura porque para llegar a esa hora, que ahora es nuestra, uno adivina que hubo meses y mesas de trabajo, miles de mensajes de WhatsApp, mil y un desvelos, y decir esto es poco. Recuerdo cuando asistí al Festival en 2018, recuerdo lo fácil que fue para mí, lo poco que hice: sentarme a leer. Al invitado le toca lo más fácil, no pasó largas horas en teléfonos y pantallas, no tuvo que preocuparse ni siquiera porque hubiera suficientes sillas ni porque alguien se acordara de abrir la puerta a tiempo o, ahora, porque todos tuvieran el enlace de Zoom.

La libanesa Violette Abou Jalad nos deja con esta pregunta: “¿Qué necesito de la historia de los pueblos de lenguas antiguas?” y el hondureño Martín Cálix dice que fue a Guatemala a buscar las historias contadas en una lengua maya. Quizá solo por encuentros así ahora sepamos que algo necesitábamos en nuestras vidas del árabe y el quiché.



Y en la lectura de los ganadores del Premio Nacional de Poesía Los Confines alguien le preguntó a Yolany Martínez sobre su lugar en la poesía hondureña, a Fabricio Estrada sobre lo que caracteriza a su generación y a Rommel Martínez sobre la posible vigencia futura del registro que ahora usa. Preguntas todas difíciles, como una que fue recurrente sobre la utilidad de la poesía en estos tiempos. Para las grandes preguntas no hay respuestas fáciles ni directas; los contestantes citan a otros, hablan en parábolas (como Cristo o los gauchos, diría Borges), y hacen, ante todo, lo más importante: piensan y nos hacen pensar, nos dicen que la poesía es una búsqueda de respuestas, que nadie es Oráculo, pero que en el saber, aunque sea un poco, del croata o el portugués, estamos más cerca de las interrogantes que humanamente nos conciernen.

Festival con fines, con diálogos y triálogos, como dijo el cítrico de arte Juan Manuel Roca, a través de geografías, géneros y generaciones. Y esto, recordemos, ocurrió a semanas de huracanes y en meses de pandemia. Que no nos quede duda, entonces, de ese algo que faltaba en nuestros sueños y de la utilidad de la poesía.