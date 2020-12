El enojo de Tom Cruise en el set de "Misión Imposible": "Los voy a despedir"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El actor Tom Cruise se volvió tendencia en las redes sociales luego que se divulgara un audio donde le grita a empleados de la producción de la nueva película de "Misión Imposible" por no guardar las medidas de bioseguridad para evitar contagios de covid-19.



En el audio se escucha al famoso de Hollywood muy molesto y reclamando que por la imprudencia de muchas personas muchos están perdiendo sus casas y no tiene para llevar comida al hogar.



Además, se puede escuchar a Cruise amenazar con despedir - a las personas a las que le está gritando - si vuelve a ver una imprudencia de parte de ellos.



Fue el tabloide británico The Sun el que compartió el audio que ha recorrido las redes sociales, muchos le han criticado su acción, otros aseguran que tiene toda la razón.

“No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca! Si no lo hacen, están despedidos, y si los vuelvo a ver haciéndolo, están fuera, si alguien en este personal lo hace. Eso es todo”, dice Tom.



Agrega: "Sin disculpas, se lo puedes decir a las personas que están perdiendo sus casas porque nuestra industria está cerrada. No van a poner comida en su mesa, ni a pagar su educación universitaria. Con eso duermo todas las noches... en el futuro de esta industria".



Asimismo les dijo: "¿Entienden la responsabilidad que tienen? porque me encargaré de que razonen y si no pueden ser razonables y yo no puedo lidiar con su lógica, estás despedido. ¡Así será!. Yo confío en ustedes para que estén aquí".





Y es que la ira del actor podría ser justificada, pues para iniciar con el rodaje de la película desembolsó 500,000 dólares para rentar un crucero y evitar contagios en el el elenco. Sin embargo, en octubre hubo un contagio en Italia, lo que retrasó las grabaciones.



Según The Sun, Cruise se ha encargado personalmente junto con el departamento de salud y seguridad de imponer las medidas de seguridad para evitar los contagios.



“Hace rondas diarias para asegurarse de que todo esté configurado correctamente, que la gente se comporte y trabaje de la manera más segura posible. Es muy proactivo cuando se trata de seguridad”, reveló una fuente al medio.