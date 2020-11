Operan de emergencia a Jesse Huerta por un accidente

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Jesse Huerta, del dúo Jesse & Joy, fue operado de urgencia tras sufrir un accidente doméstico en su rodilla.



El cantante compartió la noticia del accidente a través de sus historias en Instagram donde además detalló que todo pasó muy rápido mientras jugaba con su perro.



Huerta se golpeó la rodilla izquierda contra un doble vidrio de una ventana que, según él, generalmente se abre luego que se limpia la casa para ventilar el área.

El músico se distrajo jugando con su mascota y no se dio cuenta de que la misma estaba cerrada y la impactó con la rodilla. Además, Jesse se llevó pequeños rasguños en las manos y en la cara.



El hermano de Joy además se mostró acostado en una camilla y con la pierna vendada, lo que alarmó de inmediato a sus fanáticos.

"Ya voy a pasar a cirugía, ya les voy contando cómo me caí, pero gracias a Dios no me rompí el hueso ni nada. Van a checar los ligamentos y que todo esté bien y ahí vamos”, expresó el ganador del Grammy y el Grammy Latino.

“Gracias a Dios la verdad es que me fue súper bien a como pudo haber sido el accidente. Mi hijo Milo [su perro] está bien, solo me pasó a mí”, aclaró.

Antes de la cirugía detalló que el procedimiento no tendría que ver con fracturas, y que solo sería algo de ligamentos lo que significaría una recuperación más rápida. “Todo salió de maravilla”, expresó aliviado luego de la operación mostrando una fotografía de la cicatriz en su rodilla.