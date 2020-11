Anuel AA anuncia que se retira de la música y revela por qué

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Luego de su presentación en la reciente entrega de los premios Latin Grammy, Anuel AA habría decido retirarse de la música pues todo parece indicar que no atraviesa por un buen momento en su vida personal.

Previo a la ceremonia Anuel alarmó a sus fanáticos con este mensaje. "Nos vemos en los Grammys y después, no sé, no quiero cantar más", anunciando su posible retiro, el cual no detalla si será temporal.



Luego, Emmanuel Gazmey Santiago, conocido artísticamente como Anuel, recurrió a su cuenta de Instagram para compartir su nueva canción 'Me contagié', un emotivo tema que confirma su retiro y en el cual explica los motivos que lo llevaron a dar por terminada su trayectoria en la música urbana.

"Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él. Por eso pienso en retirarme, porque el que más que sufre es él", dice parte de la letra en la que se refiere al pequeño Pablo Anuel, fruto de la relación que mantuvo con Astrid Cuevas.

En el tema también habla sobre su salud mental y lo desgastante que ha sido la fama para él.

Por su parte, la compañía del cantante no se ha pronunciado al respecto.

Medios internacionales aseguran que el reguetonero rompió su relación sentimental con Karol G, algo que habría apresurado su retiro de la música.

