Lo más nuevo en servicios de streaming y las plataformas musicales

CINE



— Las películas de Navidad han cambiado sutilmente. “Happiest Season” (“La estación de la felicidad”), que se estrena el miércoles en Hulu, tiene muchos de los elementos reconfortantes clásicos del género — un viaje de vuelta a casa, una discordia familiar, un compromiso planeado en secreto — pero abre la comedia decembrina a personajes frescos que la hacen aún más encantadora. La película de Clea DuVall — que Sony Pictures originalmente iba a estrenar en salas de cine — es protagonizada por Kristen Stewart y Mackenzie Davis como Harper y Abby, una pareja que viaja a la casa de la familia de Harper para las fiestas. Justo antes de llegar, Harper confiesa que no le ha dicho a su familia que es lesbiana. El vivaz elenco incluye a Aubrey Plaza, Mary Steenburgen y Daniel Levy.

— “Superintelligence” es otra película de estudio que debuta en un servicio de streaming debido la pandemia. La comedia de Melissa McCarthy, la más reciente dirigida por su esposo, Ben Falcone (“Tammy”, “The Boss”), se estrena el jueves en HBO Max. En ella, una supercomputadora con inteligencia artificial, cuya voz hace James Corden, le asigna al personaje desempleado de McCarthy la tarea de salvar al mundo.



— Irónicamente, el estreno más grande de esta semana en Netflix es uno que ya está en las salas de cine: “Hillbilly Elegy” (“Hillbilly, una elegía rural”), de Ron Howard, llega al servicio el martes. La adaptación del éxito literario de 2016 de J.D. Vance no ha sido una favorita de la crítica, pero sí es el tipo de largometraje regular para esta temporada: una carnada de premios con un puñado de grandes actores, incluidos Glenn Close y Amy Adams.



— Jake Coyle



MÚSICA



— Miley Cyrus está lista para rocanrolear en su nuevo álbum. La estrella pop reclutó a grandes luminarias del rock para su séptimo álbum de estudio, “Plastic Hearts”, como Stevie Nicks, Billy Idol y Joan Jett. Y Mick Rock, el emblemático fotógrafo del rock ‘n’ roll que ha retratado de David Bowie a Debbie Harry, estuvo a cargo de la carátula. Pero los fanáticos del pop no deben preocuparse demasiado: el álbum, que sale el viernes, también incluye una colaboración con Dua Lipa y a productores como Mark Ronson (Amy Winehouse, Bruno Mars) y Louis Bell (Post Malone).

— Hablando de Dua Lipa, la estrella británica tuvo un gran año gracias al éxito de su segundo álbum, “Future Nostalgia”, y el sencillo “Don’t Start Now”. El viernes celebrará estos logros con “Studio 2054”, una experiencia en vivo multidimensional que promueve como “una noche de música, caos, performance, teatro, danza y mucho más”. La cantante dijo que tendrá “superestrellas sorpresa invitadas” al evento, cuyos boletos cuestan 11,99 dólares.



— Smashing Pumpkins lanzará un álbum doble el viernes. “CYR” incluye 20 canciones producidas por el miembro fundador y vocalista Billy Corgan. La 11ra producción de la banda también incluye a los miembros fundadores James Iha y Jimmy Chamberlin, así como al guitarrista Jeff Schroeder. “CYR” le sigue a “SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: NO PAST. NO FUTURE. NO SUN” de 2018, la primera colaboración de Corgan, Iha y Chamberlin en 18 años.



— Mesfin Fekadu



TELEVISIÓN



— Si te gusta “Bones” y “CSI” pero quieres más acento francés, no te pierdas el especial de NOVA “Saving Notre Dame”. El documental de una hora, que se estrena el miércoles en PBS, muestra el laborioso trabajo de arquitectos, ingenieros y artesanos para restaurar la emblemática catedral parisina tras el incendio de 2019. Incluye un trabajo detectivesco — ¿de dónde provino la caliza original? — y los esfuerzos minuciosos para recuperar la gloria del edificio, como especialistas en vidrio usando isopos de algodón para retirar plomo tóxico. Todos usan equipos de protección mientras navegan por la “enorme casa de naipes”.



— ¿Podrás ver “Saved by the Bell” (“Salvado por la campana”) sin Screech? Peacock espera que los fans no extrañen a este personaje cuando la secuela de la popular serie de TV reúna al elenco original — Elizabeth Berkeley, Mario Lopez, Tiffani Thiessen y Mark-Paul Gosselaar — pero sin Dustin Diamond, quien interpretó al estrafalario Screech. Es este programa, que se estrena el miércoles, Gosselaar es gobernador de California con un hijo en Bayside High, Berkeley una consejera y López, nuevamente como A.C. Slater, un profesor de deporte.



— En la comedia oscura de HBO Max “The Flight Attendant”, una mujer despierta junto a un cadáver en un hotel en Bangkok. Kaley Cuoco, de “The Big Bang Theory” (“La teoría del Big Bang”), interpreta a una auxiliar de vuelo con un problema de bebida cuyos intentos chiflados por encubrir su parte en la muerte la ponen en la mira del FBI. Los primeros tres episodios de la serie limitada se estrenan el jueves, y el primero ya puede verse gratis si aceptas darle tu email a HBO Max.