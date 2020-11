Taylor Swift gana el máximo galardón en los American Music Awards 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift ganó su tercer galardón consecutivo como artista del año en los American Music Awards, pero se perdió la ceremonia por una buena razón: dijo estar ocupada regrabando su música de tiempo atrás.



En un video emitido durante la entrega de los premios del domingo, la estrella pop dijo: "La razón por la que no estoy esta noche es que en realidad estoy regrabando toda mi vieja música en el estudio donde la grabamos originalmente. Así que ha sido increíble. Y no puedo esperar a que la escuchen".



El año pasado, el manager musical Scooter Braun, que también maneja los asuntos de Justin Bieber y Ariana Grande, anunció que su compañía Ithaca Holdings había adquirido Big Machine Label Group, casa de los primeros seis álbumes de Swift.

LEA: Bad Bunny canceló actuación en premios AMA porque tiene coronavirus

Este mes, Braun dijo que vendió los derechos maestros de los primeros seis álbumes de Swift a una compañía de inversión. Swift reconoció la venta en las redes sociales y dijo que no trabajaría con los nuevos compradores porque Braun todavía estaba involucrado.



En cambio, regresó al estudio.

Swift superó a Bieber, Post Malone y Roddy Ricch al ganar el máximo galardón de los AMA. También obtuvo los reconocimientos al video musical favorito y a la artista femenina favorita de pop/rock. Otros con tres honores fueron Bieber, Dan + Shay y The Weeknd.



The Weeknd perdió el premio al artista del año, pero comenzó su semana como un ganador: ganó el premio al artista masculino favorito de soul/R&B, álbum favorito de soul/R&B por "After Hours "y canción favorita de soul/R&B por "Heartless", dos días antes de que se anuncien las nominaciones al Grammy 2021.



Bad Bunny fue reconocido como artista masculino latino favorito y álbum latino favorito por "YHLQMDLG". Participó en la ceremonia virtualmente desde su casa en Los Angeles para presentar un premio, pero no interpretó su nuevo éxito "Dákiti" con Jhay Cortez, como tenía previsto, porque dio positivo a la prueba de coronavirus.

VEA: Karol G responde a las críticas por su vestido en los Latin Grammy 2020



"A toda la gente que me escucha, que me apoya, que cree en mi música, yo siempre todo lo que hago es por ustedes. Los latinos controlando el mundo, los quiero, los amo", dijo en español al aceptar el galardón a álbum latino favorito.



Este años los AMA, que normalmente entregan un sólo premio a la música latina, lanzó más categorías en el género. Becky G, quien debutó en la escena musical en 2014 con el éxito pop "Shower" pero ha tenido éxito cantando en español, ganó artista latina favorita.



Usó su discurso para honrar a su familia inmigrante.

"Llevo con honor ambas banderas, la mexicana y la estadounidense. Y como muchos, muchos hijos y nietos de inmigrantes, sin importar de dónde son, hemos aprendido de aquellos antes que nosotros sobre sacrificio y trabajo duro", dijo. "Le dedico este premio a todos nuestros trabajadores inmigrantes en esta pandemia; a los estudiantes y las familias inmigrantes. Es por mi familia, mis abuelitos, que hoy estoy aquí".



Bieber y Shawn Mendes inauguraron los AMAs con una actuación pregrabada de su nuevo dueto, "Monster".



Katy Perry, en su primera actuación desde que dio a luz, ofreció una sólida y emotiva interpretación de la esperanzadora canción "Only Love", que incluyó una aparición sorpresa de Darius Rucker, quien cantó y tocó la guitarra. Bajo una luz roja Billie Eilish cantó su nuevo tema "Therefore I Am" acompañada de su hermano, el compositor y productor Finneas.



Jennifer López y Maluma presentaron su nuevo tema "Pa' ti" y "Lonely" de la película "Marry Me", en la que ambos actúan, mientras que Dua Lipa — quien ganó canción favorita de pop/rock — flotó en el aire durante su interpretación de "Levitating".



Las nominaciones a los AMA se basaron en reproducciones de streaming, ventas de álbumes y música digital, presencia en la radio y actividad en redes sociales entre el 27 de septiembre de 2019 y el 24 de septiembre de 2020.