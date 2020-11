Assassin’s Creed: Valhalla una aventura vikinga

Tegucigalpa, Honduras

Luego de las aventuras por Egipto, y vivir los conflictos políticos de la Antigua Grecia, la saga Assassin's Creed regresa con Valhalla la nueva entrega en la aclamada franquicia de Ubisoft y que en está ocasión nos lleva a las guerra entre ingleses y vikingos en el siglo IX.



Assassin’s Creed: Valhalla al igual que su antecesor, Assassin’s Creed: Odyssey, la aventura comienza con un mapa reducido donde se dan las primeras misiones, se conoce a los personajes y los jugadores son testigo de muchas costumbres vikingas que seguirán presentes en el resto del juego. Unas cinco horas después de eso, comienza el verdadero camino de Eivor, el protagonista que puede ser hombre o mujer según la preferencia del usuario.



El juego permite explorar libremente mientras vamos resolviendo la trama principal y pequeñas misiones secundarias. La ambición y tamaño recuerda a juegos con un mapeado tan extenso como The Witcher 3 o Red Dead Redemption 2.



Para Valhalla, elementos típicos de la franquicia vuelven a decir presente para no perder la identidad, hay muchas novedades en otros apartados. Por ejemplo, el árbol de atributos del personaje vuelve a cambiar para Valhalla. Ya no hay distintas secciones según se quiera mejorar el sigilo, el combate cuerpo a cuerpo o las habilidades especiales, sino que se trata de una red de características que se van descubriendo a medida que se invierten puntos de habilidad. Esto hace que la experiencia de cada jugador sea única en este apartado, porque las opciones a mejorar son muchas a la vez y posiblemente no sean las mismas para dos usuarios distintos.



Una de la mécanicas que debutan con esta entregas son las incursiones una forma de expandirse: a base de pequeñas ataques violentos en zonas pobladas y creando nuevos asentamientos.



Estas invasiones están entre los elementos más publicitados del juego, y no es de extrañar: aparte de encajar como un guante con la temática del juego, suponen los momentos de acción más salvaje, y donde tiene ocasión de desplegarse el nuevo sistema de combate, con dos armas simultáneas y arsenal completamente configurable, lo que llevará a experimentar a fondo con decenas de combinaciones.



Las invasiones suelen incluir jefes finales o minijefes, y son un refrescante interludio enmedio de las misiones principales, ya que a menudo se emplean para conseguir recursos que permitan construir más edificios en los asentamientos, o material para mejorar el armamento.

El mapa es uno de los más grandes en la saga y mucho trabajo al detalle.





Hay mucho más que desentrañar en Assassin's Creed Valhalla, lo que le otorga valores añadidos. Por ejemplo, el argumento depara sorpresas según se va avanzando y aunque esencialmente tenemos la historia de la invasión vikinga a Inglaterra, se permite unas cuantas disgresiones narrativas que refrescan y renuevan la historia. Otra cuestión importante y atractiva: las tumbas secretas, llenas de tesoros, y los intricados puzles que hay que resolver para saquearlas.

Assassin's Creed: Valhalla no supone un vuelco a la saga como el de Origins, pero sigue manteniendo la calidad que ha caracterizado a la saga en los últimos años

El juego ya está disponible para PC, Playstation 4 y 5, Xbox One y Xbox Serie S/X. Como dato adicional si nos hacemos con las versiónes de PS4 y Xbox One recibiremos la versión de nueva generación de manera gratuita cuando hagamos el cambio a una consola de nueva generación.