J Balvin confiesa que volvió a sufrir de depresión y ansiedad

MEDELLÍN, COLOMBIA.- El reguetonero J Balvin volvió hablar abiertamente de la depresión y ansiedad que sufre desde hace varios años y con lo que ha estado lidiando durante la pandemia del coronavirus.



Fue a través de Instagram que el intérprete de "Anaranjado" dijo que por este nuevo episodio se ha mantenido alejado de las redes sociales.



"Sé que he estado alejado de las redes, como todo ser humano he tenido mis pruebas. En este caso, otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión", confesó.

Agregó: "No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad, todo está perfecto porque no. Soy un ser humano como cualquier otro, soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes".





El famosos colombiano aseguró que una vez que pase la tormenta volverá a estar en las redes siendo él mismo porque no le gusta fingir.



J Balvin due uno de los primeros famosos en hablar abiertamente sobre las enfermedades mentales.